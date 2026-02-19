JPMORGAN stuft ENEL auf 'Overweight'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Aktie des Energiekonzerns Enel mit einem Kursziel von 9,70 Euro auf "Overweight" belassen. Jüngst habe die italienische Regierung lange erwartete Maßnahmen zur Senkung der Energiekosten auf den Weg gebracht, schrieb Javier Garrido am Donnerstag. Die Entscheidung, Kohlenstoff aus der Berechnung des Grenzkostenpreises für Strom herauszunehmen, sei indes eine strukturelle Herausforderung für die gesamte Konzeption des EU-Emissionshandelssystems, da dessen Zweck nicht nur in der Besteuerung von Kohlenstoffemissionen bestehe, sondern auch in Anreizen für die Entwicklung sauberer Energien. Entsprechend rechnet er mit langen und schwierigen Verhandlungen zwischen Italien und der EU./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.02.2026 / 07:26 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.02.2026 / 07:26 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.02.2026 / 07:26 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.02.2026 / 07:26 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Enel Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,14 % und einem Kurs von 9,002EUR auf Tradegate (19. Februar 2026, 10:22 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JPMORGAN
Analyst: Javier Garrido
Analysiertes Unternehmen: ENEL
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 9,70
Kursziel alt: 9,70
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Javier Garrido
Analysiertes Unternehmen: ENEL
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 9,70
Kursziel alt: 9,70
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte