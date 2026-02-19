JPMORGAN stuft ENEL auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Aktie des Energiekonzerns Enel mit einem Kursziel von 9,70 Euro auf "Overweight" belassen. Jüngst habe die italienische Regierung lange erwartete Maßnahmen zur Senkung der Energiekosten auf den Weg gebracht, schrieb Javier Garrido am Donnerstag. Die Entscheidung, Kohlenstoff aus der Berechnung des Grenzkostenpreises für Strom herauszunehmen, sei indes eine strukturelle Herausforderung für die gesamte Konzeption des EU-Emissionshandelssystems, da dessen Zweck nicht nur in der Besteuerung von Kohlenstoffemissionen bestehe, sondern auch in Anreizen für die Entwicklung sauberer Energien. Entsprechend rechnet er mit langen und schwierigen Verhandlungen zwischen Italien und der EU./rob/gl/agVeröffentlichung der Original-Studie: 19.02.2026 / 07:26 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.02.2026 / 07:26 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Enel Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,14 % und einem Kurs von 9,002EUR auf Tradegate (19. Februar 2026, 10:22 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Javier Garrido

Analysiertes Unternehmen: ENEL

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 9,70

Kursziel alt: 9,70

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



