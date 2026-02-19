Devisen
Euro stabilisiert sich nach jüngsten Kursverlusten
- Euro bei 1,1800 USD stabil nach Vortagsverlust
- Fed-Protokoll mahnt Inflationsrisiken Zinsdruck
- Kalender dünn; Fokus auf Anträge PMI und USBIP
FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Kurs des Euro hat sich am Donnerstag nach seinen Verlusten am Vortag stabilisiert. Am Vormittag notierte die Gemeinschaftswährung bei 1,1800 US-Dollar und damit etwas über dem Niveau vom Vorabend. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs zuletzt auf 1,1845 (Dienstag: 1,1826) Dollar festgesetzt.
Am Mittwoch hatten eine Reihe robuster Konjunkturdaten aus den USA den Euro belastet. Im späten Handel weitete die Gemeinschaftswährung die Verluste etwas aus, nachdem die US-Notenbank Fed im Protokoll ihrer jüngsten Sitzung die inflationären Risiken betont hatte. Einige Notenbanker hatten bei dem Treffen darauf hingewiesen, dass die Fed die Leitzinsen erhöhen könnte, sollte die Teuerung über den Erwartungen der Notenbank liegen.
Volkswirt Paul Ashworth von Capital Economics geht derweil weiter davon aus, dass der designierte Fed-Chef Kevin Warsh Schwierigkeiten haben wird, seine Kollegen von der Notwendigkeit einer aggressiven Zinssenkung in diesem Jahr zu überzeugen. Denn nach Meinung von Ashworth dürfte sich das Beschäftigungswachstum festigen, was Inflationsrisiken birgt. Zudem verwies er darauf, dass die Kerninflation deutlich über dem Zielwert der Fed von zwei Prozent bleiben dürfte. Bei der Kernrate werden schwankungsanfällige Preise für Energie und Nahrungsmittel herausgerechnet.
Der konjunkturelle Terminkalender ist am Donnerstag noch recht dünn. Am Nachmittag werden aus den USA die wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe veröffentlicht. Zum Wochenschluss dann richtet sich die Aufmerksamkeit auf die europäischen und deutschen Einkaufsmanagerindizes sowie auf die erste Schätzung für das Wachstum des US-Bruttoinlandsprodukts im Schlussquartal 2025./la/jsl/jha/
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu EUR/USD - 965275 - EU0009652759
Das denkt die wallstreetONLINE Community über EUR/USD. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Interessante Frage. Ich persönlich versuche mich da weniger von den "News" treiben zu lassen, da die Aussagen der Akteure auch viel Interpretationsspielraum bieten. So auch im letzten Absatz "wir fragen uns ... während wir hoffen ..." dieser Übersetzung einer Reuters-Meldung:
Hier ist die deutsche Übersetzung des Textes (natürlich und idiomatisch formuliert):
Der Bericht zeigte, dass der US-Verbraucherpreisindex im Jahresvergleich um 2,4 % gestiegen ist – etwas unter der von Reuters befragten Ökonomen erwarteten Zunahme von 2,5 %. Diese Nachricht verstärkte die Wetten darauf, dass die Federal Reserve in diesem Jahr mindestens zwei Zinssenkungen vornehmen wird.
Die Daten folgten auf einen überraschend starken US-Arbeitsmarktbericht vom Mittwoch. Die Fed hatte im vergangenen Monat ihren Leitzins (Übernacht-Zins) im Bereich von 3,50 % bis 3,75 % belassen.
Tim Holland, Chief Investment Officer bei Orion, sagte, der US-Verbraucherpreisindex liege nun deutlich näher am langfristigen Inflationsziel der Fed von 2 % als an 3 %.
EUR/USD Prognosen Update
In der vergangenen Woche hat der Kurs weitere Verluste abgefangen und konnte diese Tendenz in einen (aus Eurosicht ;) ) freundlichen Wochenauftakt umwandeln. Zunächst bietet das Vorjahreshoch jedoch Widerstand, wobei mögliche Impulse aus den US-Wirtschaftsdaten dem Währungspaar am heutigen Mittwoch weiteren Auftrieb geben könnten.
Mögliche Tagesspanne: 1,1880 bis 1,1980
Nächste Widerstände: 1,2082 | 1,2349
Wichtige Unterstützungen: 1,1918 | 1,1874 = Vorwochenhoch | 1,1830 | 1,1766 = Vorwochentief