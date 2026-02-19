    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsDWS Group AktievorwärtsNachrichten zu DWS Group

    Besonders beachtet!

    37 Aufrufe 37 0 Kommentare 0 Kommentare

    DWS Group Aktie mit Kurssprung +4,04 % - 19.02.2026

    Am 19.02.2026 ist die DWS Group Aktie, bisher, um +4,04 % gestiegen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der DWS Group Aktie.

    Besonders beachtet! - DWS Group Aktie mit Kurssprung +4,04 % - 19.02.2026
    Foto: Arne Dedert - dpa

    DWS Group ist ein führender Vermögensverwalter mit einem breiten Angebot an Investmentfonds, ETFs und alternativen Investments. Als einer der größten in Europa hat DWS eine starke Marktstellung und konkurriert mit BlackRock, Vanguard und Amundi. Ihre Expertise in nachhaltigen Investments und digitale Innovationen sind Alleinstellungsmerkmale.

    DWS Group Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 19.02.2026

    Die DWS Group Aktie konnte am heutigen Tag, bisher um +4,04 % auf 61,80 zulegen. Das sind +2,40  mehr als am letzten Handelstag. Damit bestätigt sich die positive Tendenz der letzten Tage. Nach dem gestrigen Anstieg von +1,37 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der DWS Group Aktie. Nach einem Plus von +1,37 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 61,80, mit einem Plus von +4,04 %. Lohnt sich noch ein Einstieg oder lieber verkaufen?

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu MDAX (Performance)!
    Short
    33.725,44€
    Basispreis
    2,26
    Ask
    × 14,46
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    29.380,20€
    Basispreis
    2,27
    Ask
    × 14,43
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Der heutige Kursanstieg bestätigt den anhaltenden Aufwärtstrend der DWS Group Aktie. Seit drei Monaten profitierten Anleger von einem Gesamtertrag von +16,54 %.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die DWS Group Aktie damit um +4,92 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +0,64 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die DWS Group um +5,00 % gewonnen.

    Der MDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,26 % geändert.

    DWS Group Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +4,92 %
    1 Monat +0,64 %
    3 Monate +16,54 %
    1 Jahr +24,01 %

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur DWS Group Aktie

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Kosten- und Personalabbau (verstärkt durch KI) bei DWS, die Frage, ob dies Profitabilität, Dividenden und der Kurs (Prognosen teils >60 €) stärkt, hohe ETF‑Zuflüsse mit niedrigen Margen, mögliche Unterbewertung im Vergleich zu Schroders, langfristige Dividendenrenditen sowie M&A‑Szenarien inklusive einer möglichen Rückübernahme durch die DB.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber DWS Group eingestellt.

    Zur DWS Group Diskussion

    Informationen zur DWS Group Aktie

    Es gibt 200 Mio. DWS Group Aktien. Damit ist das Unternehmen 12,32 Mrd.EUR € wert.

    Verluste nach starkem Vortag


    Seinem starken Vortag mit einem Befreiungsschlag über der Marke von 25.000 Punkten hat der Dax am Donnerstag etwas Tribut gezollt. Der deutsche Leitindex verlor in der ersten Handelsstunde 0,48 Prozent auf 25.157 Punkte. Mit in der Spitze 25.315 …

    Börsenstart Europa - 19.02. - FTSE Athex 20 stark +0,88 %


    Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.

    Kleine Verluste - Fed bremst - Airbus schwach


    Nach dem starken Vortag zeichnen sich im Dax am Donnerstag kleine Verluste ab. Knapp eine Stunde vor dem Xetra-Start signalisierte der X-Dax für den deutschen Leitindex ein Minus von 0,3 Prozent auf 25.196 Punkte. Mit in der Spitze 25.315 …

    So schlagen sich die Wettbewerber von DWS Group

    Franklin Resources, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,55 %. State Street notiert im Minus, mit -0,11 %. Amundi notiert im Plus, mit +0,45 %.

    DWS Group Aktie jetzt kaufen?


    Ob die DWS Group Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur DWS Group Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    DWS Group

    +3,78 %
    +4,53 %
    +4,59 %
    +20,47 %
    +28,29 %
    +97,37 %
    +77,64 %
    +83,09 %
    ISIN:DE000DWS1007WKN:DWS100



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Markt Bote
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von Markt Bote
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Besonders beachtet! DWS Group Aktie mit Kurssprung +4,04 % - 19.02.2026 Am 19.02.2026 ist die DWS Group Aktie, bisher, um +4,04 % gestiegen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der DWS Group Aktie.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     