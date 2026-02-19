DWS Group Aktie mit Kurssprung +4,04 % - 19.02.2026

Die DWS Group Aktie konnte am heutigen Tag, bisher um +4,04 % auf 61,80€ zulegen. Das sind +2,40 € mehr als am letzten Handelstag. Damit bestätigt sich die positive Tendenz der letzten Tage. Nach dem gestrigen Anstieg von +1,37 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der DWS Group Aktie. Nach einem Plus von +1,37 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 61,80€, mit einem Plus von +4,04 %. Lohnt sich noch ein Einstieg oder lieber verkaufen?

DWS Group ist ein führender Vermögensverwalter mit einem breiten Angebot an Investmentfonds, ETFs und alternativen Investments. Als einer der größten in Europa hat DWS eine starke Marktstellung und konkurriert mit BlackRock, Vanguard und Amundi. Ihre Expertise in nachhaltigen Investments und digitale Innovationen sind Alleinstellungsmerkmale.

Der heutige Kursanstieg bestätigt den anhaltenden Aufwärtstrend der DWS Group Aktie. Seit drei Monaten profitierten Anleger von einem Gesamtertrag von +16,54 %.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die DWS Group Aktie damit um +4,92 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +0,64 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die DWS Group um +5,00 % gewonnen.

Der MDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,26 % geändert.

DWS Group Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +4,92 % 1 Monat +0,64 % 3 Monate +16,54 % 1 Jahr +24,01 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur DWS Group Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Kosten- und Personalabbau (verstärkt durch KI) bei DWS, die Frage, ob dies Profitabilität, Dividenden und der Kurs (Prognosen teils >60 €) stärkt, hohe ETF‑Zuflüsse mit niedrigen Margen, mögliche Unterbewertung im Vergleich zu Schroders, langfristige Dividendenrenditen sowie M&A‑Szenarien inklusive einer möglichen Rückübernahme durch die DB.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber DWS Group eingestellt.

Informationen zur DWS Group Aktie

Es gibt 200 Mio. DWS Group Aktien. Damit ist das Unternehmen 12,32 Mrd.EUR € wert.

Seinem starken Vortag mit einem Befreiungsschlag über der Marke von 25.000 Punkten hat der Dax am Donnerstag etwas Tribut gezollt. Der deutsche Leitindex verlor in der ersten Handelsstunde 0,48 Prozent auf 25.157 Punkte. Mit in der Spitze 25.315 …

Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.

Nach dem starken Vortag zeichnen sich im Dax am Donnerstag kleine Verluste ab. Knapp eine Stunde vor dem Xetra-Start signalisierte der X-Dax für den deutschen Leitindex ein Minus von 0,3 Prozent auf 25.196 Punkte. Mit in der Spitze 25.315 …

So schlagen sich die Wettbewerber von DWS Group

Franklin Resources, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,55 %. State Street notiert im Minus, mit -0,11 %. Amundi notiert im Plus, mit +0,45 %.

DWS Group Aktie jetzt kaufen?

Ob die DWS Group Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur DWS Group Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.