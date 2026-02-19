    StartseitevorwärtsRohstoffevorwärtsGold RohstoffvorwärtsNachrichten zu Gold

    Ölpreis gibt Signal: Trump wird Iran angreifen!

    Wie immer mit etwas Verzögerung beginnt nun auch die Wall Street, das Thema Iran-Krieg ernster zu nehmen

    Der weiter deutlich steigende Ölpreis gibt das Signal, dass Trump den Uran angreifen wird! Trump selbst hat das in einem Tweet angedeutet - das US-Militär wäre nun nach den massiven Verlagerungen ab Wochenende voll einsatzfähig. Wie immer mit etwas Verzögerung beginnt nun auch die Wall Street, das Thema Iran-Krieg ernster zu nehmen: nach dem gestrigen Tweet von Trump ging es nach der Rally zunächst deutlich bergab. Gestern Abend zeigte das Fed-Protokoll, dass einige ("several") Fed-Mitglieder sogar die Zinsen anheben wollen statt zu senken. Für die Zukunft wichtig sind die Aussagen von Samsung: man werde die Preise für Speicherchips um 30% erhöhen - das hat weitreichende Konsequenzen für Datencenter-Betreiber und Konsumenten!

    2. S&P 500: „Größte Blase in der Geschichte der Menschheit in Endphase“

     

    Das Video "Ölpreis gibt Signal: Trump wird Iran angreifen! " sehen Sie hier..




    Markus Fugmann
    Markus Fugmann ist Chefanalyst der actior AG und Redakteur bei www.finanzmarktwelt.de.
