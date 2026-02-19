UBS stuft Freenet Namensaktien auf 'Sell'
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Freenet beim unveränderten Kursziel von 28,50 Euro von "Neutral" auf "Sell" abgestuft. Schwächere Trends sowohl im Mobilfunk- als auch im Fernsehgeschäft dürften die kurzfristigen Erwartungen an das Unternehmen unter Druck setzen, schrieb Polo Tang am Mittwochnachmittag. Dennoch sei die Aktie seit Jahresbeginn fast so stark gestiegen wie der europäische Teekommunikations-Index. Freenet könnte indes stärker als die Branche unter Bedrohungen durch das Thema Künstliche Intelligenz (KI) leiden./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 18.02.2026 / 16:48 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die freenet Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -4,62 % und einem Kurs von 30,96EUR auf Tradegate (19. Februar 2026, 10:40 Uhr) gehandelt.
