    Tech-Allianz in Südostasien

    Google schmiedet KI-Pakt – und setzt Alibaba unter Druck

    Google und Sea starten eine strategische KI-Offensive. Shopee soll zum intelligenten Einkaufsassistenten werden und im Wettbewerb mit Alibaba weiter zulegen.

    Foto: Rolf Vennenbernd/dpa

    Alphabet-Tochter Google und der südostasiatische Technologiekonzern Sea gehen eine strategische Partnerschaft ein, wie Reuters berichtete. Ziel ist die Entwicklung neuer Anwendungen auf Basis künstlicher Intelligenz für E-Commerce und Gaming. Das teilten die Unternehmen am Donnerstag mit.

    Im Zentrum der Kooperation steht die Handelsplattform Shopee. Beide Partner wollen gemeinsam den Bau eines "Prototypen für agentenbasiertes Einkaufen mit KI" prüfen. Das erklärten sie in einer gemeinsamen Mitteilung. Die Technologie soll weit über klassische Chatbots hinausgehen und eigenständig komplexe Aufgaben im Einkaufsprozess übernehmen.

    KI soll mehr als nur Fragen beantworten

    Der Vorstoß reiht sich in die Strategie globaler Tech-Konzerne ein, ihre KI-Modelle stärker zu monetarisieren. Die Systeme sollen nicht mehr nur Fragen beantworten, sondern eigenständig über verschiedene Apps hinweg einkaufen oder komplexe Abläufe steuern.

    Der Wettbewerb schläft nicht: Der chinesische Rivale Alibaba, dessen Plattform Lazada in Südostasien direkt mit Shopee konkurriert, stellte erst diese Woche ein neues KI-Modell vor. Es sei "für das Zeitalter der agentenbasierten KI" entwickelt worden, hieß es vom Konzern.

    Shopee bleibt jedoch Marktführer. Laut einem Bericht der Unternehmensberatung Momentum Works erreichte die Plattform 2024 in Südostasien einen Marktanteil von 52 Prozent. Damit dominiert Sea weiterhin den regionalen Onlinehandel.

     

    Produktivitätsschub für Spieleentwicklung

    Auch Seas Gaming-Sparte Garena soll profitieren. Google und Garena wollen KI-Lösungen einsetzen, um die Produktivität in der Spieleentwicklung zu "transformieren", wie beide Unternehmen erklärten. Details zu konkreten Produkten oder Investitionssummen nannten sie nicht.

    Die neue Allianz baut auf bestehenden Beziehungen auf. Bereits 2024 hatten Shopee und die Alphabet-Tochter YouTube im südostasiatischen E-Commerce-Markt kooperiert.

    Mit dem Schritt verschärft sich der Wettlauf um die nächste Evolutionsstufe des Onlinehandels. Wer die intelligentesten digitalen Einkaufsassistenten liefert, könnte sich im Milliardenmarkt Südostasien entscheidende Vorteile sichern.

    Autorin: Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion


    3 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
