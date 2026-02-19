Azelis erholt - Schwache Zahlen keine Überraschung nach IMCD

Das operative Ergebnis von Azelis für das vierte Quartal 2025 habe die Erwartungen um etwa 6 Prozent verfehlt, schrieb Suhasini Varanasi von Goldman Sachs. Das dürfte allerdings niemanden mehr überrascht haben. Der Ausblick bleibe vage und weise lediglich auf das unsichere Timing einer Markterholung hin./ag/jha/

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Brenntag Aktie

Die Brenntag Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,37 % und einem Kurs von 54,78 auf Tradegate (19. Februar 2026, 10:43 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Brenntag Aktie um -7,64 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +9,51 %.

Die Marktkapitalisierung von Brenntag bezifferte sich zuletzt auf 7,87 Mrd..

Brenntag zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,1000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,6100 %.

Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 46,67EUR. Von den letzten 6 Analysten der Brenntag Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 42,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 58,00EUR was eine Bandbreite von -22,91 %/+6,46 % bedeutet.