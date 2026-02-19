AKTIE IM FOKUS
Azelis erholt - Schwache Zahlen keine Überraschung nach IMCD
- Azelis erholt Verluste, fast 10% Kurserholung.
- IMCD enttäuschte zuvor und drückte Markt stark
- Q4-Ergebnis -6% unter Erwartung, Ausblick vage
FRANKFURT/AMSTERDAM (dpa-AFX) - Die Aktien von Azelis haben am Donnerstag trotz schwacher Geschäftszahlen mit zeitweise fast 10 Prozent Kurserholung ihren Einbruch vom Vortag wettgemacht.
Am Mittwoch hatte der Chemikalienhändler und Konkurrent IMCD den Markt bereits enttäuscht und die Aktien stark belastet. Auch IMCD legten teilweise deutlich zu. Brenntag schwächelten derweil weiter. Hier steht die Bilanz erst Mitte März an.
Das operative Ergebnis von Azelis für das vierte Quartal 2025 habe die Erwartungen um etwa 6 Prozent verfehlt, schrieb Suhasini Varanasi von Goldman Sachs. Das dürfte allerdings niemanden mehr überrascht haben. Der Ausblick bleibe vage und weise lediglich auf das unsichere Timing einer Markterholung hin./ag/jha/
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Brenntag Aktie
Die Brenntag Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,37 % und einem Kurs von 54,78 auf Tradegate (19. Februar 2026, 10:43 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Brenntag Aktie um -7,64 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +9,51 %.
Die Marktkapitalisierung von Brenntag bezifferte sich zuletzt auf 7,87 Mrd..
Brenntag zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,1000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,6100 %.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 46,67EUR. Von den letzten 6 Analysten der Brenntag Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 42,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 58,00EUR was eine Bandbreite von -22,91 %/+6,46 % bedeutet.
Am 10.09.2025 hat Dominik de Daniel (Aufsichtsrat Brenntag) 6.000 Aktien, zu einem Kurs von 1,300000 EUR verkauft.
Quelle: Brenntag Insidertrades
Am 09.04.2025 hat Wijnand Donkers (Aufsichtsrat Brenntag) 91 Aktien, zu einem Kurs von 53,28 EUR gekauft.
Am 09.04.2025 hat Wijnand Donkers (Aufsichtsrat Brenntag) 486 Aktien, zu einem Kurs von 53,48 EUR gekauft.
Am 09.04.2025 hat Wijnand Donkers (Aufsichtsrat Brenntag) 4.031 Aktien, zu einem Kurs von 53,39 EUR gekauft.
Quelle: Brenntag Insidertrades