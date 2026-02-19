Vor den Earnings: DIESE Healthcare-Aktie steht vor dem Breakout!

Das Spektrum des Unternehmens umfasst beinahe die gesamte Pallette der häuslichen Pflege. Es hat sich spezialisiert auf chronisch kranke und komplexe Patienten im häuslichen Umfeld: "Spezialisierte Dienstleistungen für komplexe Bevölkerungsgruppen", lautet der Werbeslogan. Zudem bietet das Unternehmen auch Dienstleistungen in den Bereichen Pflegevorsorge, Palliativmedizin und Hospiz an.

Mit mehr als 900 Standorten in 50 Bundesstaaten ist BrightSpring Health Services ein in den USA führender Gesundheitsdienstleister.

BrightSpring Health baut sein Geschäft also auf zwei Fundamenten: der Pharmacy Solutions, mit der Spezialisierung auf komplexe Medikamente und pharmazeutische Betreuung – und dem Provider Services, das Segment häuslicher Gesundheits- und Pflegeleistungen, einschließlich Reha- und Verhaltensmedizin.

Möchten Sie externe Inhalte erlauben? An dieser Stelle befindet sich externer Inhalt, der den Artikel ergänzt. Wenn Sie externe Inhalte erlauben wollen, können Sie diese hier aktivieren und wieder deaktivieren. Externe Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Inhalt direkt aufrufen: Inhalt direkt aufrufen: Episode

Der Gesundheitsdienstleister bedient mit seinem Unternehmensprofil eine Nische im US-amerikanischen Gesundheitssektor. Denn immer mehr Patienten können in USA sich eine langwierige Behandlung im Krankenhaus nicht mehr leisten und müssen auf die Dienste häuslicher Pflegedienste zurückgreifen.

Das zeigen auch die Ergebnisse des letzten Quartals, wo die Unternehmesgewinne deutlich über dem Branchenmittel lagen. Daher wird mit Spannung das künftige Ergebnis der Quartalszahlen erwartet, die am 27. Februar veröffentlicht werden.

Charttechnisch hat sich bei der Aktie von BrightSpring Health einiges getan: Der technische Widerstand bei rund 39 US-Dollar wurde überwunden. Momentan liegt der Kurs der Anteilsscheine auf einem All-Time-High bei gut 41 US-Dollar. Ein klarer Anstieg über diese Marke würde einen potenziellen Breakout signalisieren.

Auch BofA Securities hat die Aktie von BrightSpring Health bereits zu Beginn des Jahres mit einem Buy-Rating versehen. Der Zielpreis wurde von 41 auf 45 US-Dollar nach oben korrigiert.

Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion

Die BrightSpring Health Services Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +6,99 % und einem Kurs von 41,15USD auf Nasdaq (19. Februar 2026, 02:00 Uhr) gehandelt.