    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsBrightSpring Health Services AktievorwärtsNachrichten zu BrightSpring Health Services

    BrightSpring Health Services

    437 Aufrufe 437 0 Kommentare 0 Kommentare

    Vor den Earnings: DIESE Healthcare-Aktie steht vor dem Breakout!

    Aktien aus dem Bereich des Gesundheitswesen sind in diesem Jahr gefragt. Dem US-Unternehmen BrightSpring Health Services gelingt es dabei, eine Nische zu bedienen. Das zeigt sich auch am Kurs der Aktie.

    Für Sie zusammengefasst
    BrightSpring Health Services - Vor den Earnings: DIESE Healthcare-Aktie steht vor dem Breakout!
    Foto: Christian Charisius/dpa

    Mit mehr als 900 Standorten in 50 Bundesstaaten ist BrightSpring Health Services ein in den USA führender Gesundheitsdienstleister.

    Das Spektrum des Unternehmens umfasst beinahe die gesamte Pallette der häuslichen Pflege. Es hat sich spezialisiert auf chronisch kranke und komplexe Patienten im häuslichen Umfeld: "Spezialisierte Dienstleistungen für komplexe Bevölkerungsgruppen", lautet der Werbeslogan. Zudem bietet das Unternehmen auch Dienstleistungen in den Bereichen Pflegevorsorge, Palliativmedizin und Hospiz an.

    BrightSpring Health baut sein Geschäft also auf zwei Fundamenten: der Pharmacy Solutions, mit der Spezialisierung auf komplexe Medikamente und pharmazeutische Betreuung – und dem Provider Services, das Segment häuslicher Gesundheits- und Pflegeleistungen, einschließlich Reha- und Verhaltensmedizin.

    Möchten Sie externe Inhalte erlauben?
    An dieser Stelle befindet sich externer Inhalt, der den Artikel ergänzt. Wenn Sie externe Inhalte erlauben wollen, können Sie diese hier aktivieren und wieder deaktivieren.
    Externe Inhalte erlauben
     
    Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung
     Inhalt direkt aufrufen: Episode

    Der Gesundheitsdienstleister bedient mit seinem Unternehmensprofil eine Nische im US-amerikanischen Gesundheitssektor. Denn immer mehr Patienten können in USA sich eine langwierige Behandlung im Krankenhaus nicht mehr leisten und müssen auf die Dienste häuslicher Pflegedienste zurückgreifen. 

    BrightSpring Health Services

    +6,94 %
    +8,86 %
    +6,91 %
    +27,45 %
    +97,13 %
    +273,66 %
    ISIN:US10950A1060WKN:A400N0

    Das zeigen auch die Ergebnisse des letzten Quartals, wo die Unternehmesgewinne deutlich über dem Branchenmittel lagen. Daher wird mit Spannung das künftige Ergebnis der Quartalszahlen erwartet, die am 27. Februar veröffentlicht werden. 

    Charttechnisch hat sich bei der Aktie von BrightSpring Health einiges getan: Der technische Widerstand bei rund 39 US-Dollar wurde überwunden. Momentan liegt der Kurs der Anteilsscheine auf einem All-Time-High bei gut 41 US-Dollar. Ein klarer Anstieg über diese Marke würde einen potenziellen Breakout signalisieren.

    Auch BofA Securities hat die Aktie von BrightSpring Health bereits zu Beginn des Jahres mit einem Buy-Rating versehen. Der Zielpreis wurde von 41 auf 45 US-Dollar nach oben korrigiert.

    Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion

     

    Die BrightSpring Health Services Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +6,99 % und einem Kurs von 41,15USD auf Nasdaq (19. Februar 2026, 02:00 Uhr) gehandelt.


    Reports
    Favoritenwechsel - diese 5 Werte sollten Anleger im Depot haben!
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurKrischan Orth
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    BrightSpring Health Services Vor den Earnings: DIESE Healthcare-Aktie steht vor dem Breakout! Aktien aus dem Bereich des Gesundheitswesen sind in diesem Jahr gefragt. Dem US-Unternehmen BrightSpring Health Services gelingt es dabei, eine Nische zu bedienen. Das zeigt sich auch am Kurs der Aktie.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     