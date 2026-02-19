    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsKnorr-Bremse AktievorwärtsNachrichten zu Knorr-Bremse

    ROUNDUP

    65 Aufrufe 65 0 Kommentare 0 Kommentare

    Knorr-Bremse steigert Gewinn - Will 2026 zu Umsatzwachstum zurückkehren

    Für Sie zusammengefasst
    • Gewinn 2025 gestiegen trotz Umsatzrückgang plus
    • 2026: Umsatz 8,0-8,3 Mrd; EBIT-Marge ~14% FCF+
    • Aktie +2%; Duagon-Kauf 500 Mio; Service-Ausbau
    ROUNDUP - Knorr-Bremse steigert Gewinn - Will 2026 zu Umsatzwachstum zurückkehren
    Foto: Knorr-Bremse AG

    MÜNCHEN (dpa-AFX) - Trotz eines leichten Umsatzrückgangs hat der Lkw- und Zugbremsenhersteller Knorr-Bremse 2025 dank Einsparungen mehr verdient. Für 2026 plant der Vorstandsvorsitzende Marc Llistosella aber wieder mit Wachstum. An der Börse kam das gut an.

    Die im MDax gelistete Aktie notierte am Donnerstag zuletzt rund zwei Prozent höher bei 108,10 Euro. Seit Jahresbeginn hat sie gut 13 Prozent gewonnen, in den vergangenen zwölf Monaten über 35 Prozent.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu MDAX (Performance)!
    Long
    29.385,12€
    Basispreis
    2,08
    Ask
    × 14,64
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    33.725,44€
    Basispreis
    2,45
    Ask
    × 14,46
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Für Analyst Akash Gupta von der US-Bank JPMorgan hat der Bremsenhersteller einen soliden Jahresabschluss vorgelegt. Die Ziele lägen im Rahmen der Erwartungen. Auch für Lucas Ferhani von Jefferies entsprachen die Jahresziele weitgehend den Erwartungen und gingen von weiterem Wachstum und Margenverbesserungen in beiden Geschäftsbereichen (Lkw und Schiene) sowie von einem starken freien Barmittelfluss aus.

    Der Umsatz des Bremsenherstellers soll im laufenden Jahr auf 8,0 bis 8,3 Milliarden Euro zulegen, teilte das Unternehmen am Donnerstag mit. Die mittlere Analystenschätzung liegt in der oberen Hälfte der Spanne. Die um Sondereffekte bereinigte Gewinnmarge vor Zinsen und Steuern (Ebit) sieht das Management 2026 bei rund 14 Prozent. Der freie Barmittelfluss soll zwischen 750 und 850 Millionen Euro liegen.

    Beim Ausblick stützt sich die Unternehmensführung auf den Auftragseingang, der 2025 um 2,8 Prozent auf gut 8,4 Milliarden Euro zulegte. Dabei glichen gestiegene Bestellungen im Bahngeschäft die rückläufige Nachfrage im Nutzfahrzeuggeschäft mehr als aus.

    Der Umsatz fiel im vergangenen Jahr um 0,8 Prozent auf 7,8 Milliarden Euro. Dies entspricht auch den Erwartungen von Analysten. Organisch, also ohne Währungs- und Portfolioeffekte, stieg der Umsatz um 1,9 Prozent. Das bereinigte operative Ergebnis erhöhte sich aufgrund von Sparmaßnahmen um 5,1 Prozent auf rund 1,02 Milliarden Euro. Die entsprechende Marge verbesserte sich um 0,7 Prozentpunkte auf 13 Prozent.

    "Die konstant gute Performance unseres Rail-Geschäfts ist ein Garant für unseren wirtschaftlichen Erfolg", so Konzernchef Llistosella laut Mitteilung. Auch die Truck-Division habe sich unter sehr schwierigen Marktbedingungen behauptet.

    Unter dem Strich stand ein um ein Fünftel gestiegener Gewinn von gut 574 Millionen Euro. Der freie Barmittelfluss erhöhte sich um 8,2 Prozent auf ein Rekordniveau von rund 790 Millionen Euro.

    Knorr-Bremse hat im September den Kauf des Schweizer Elektronikanbieters Duagon für 500 Millionen Euro angekündigt. Hierdurch soll das Geschäft mit Elektronik- und Softwarelösungen für Schienenfahrzeuge gestärkt werden. Zudem will Knorr-Bremse mit der Übernahme der Online-Buchungsplattform Travis Road Services für einen mittleren zweistelligen Millionen-Euro-Betrag sein Dienstleistungsgeschäft ausbauen.

    Die vollständigen Zahlen für 2025 will Knorr-Bremse am 19. März veröffentlichen./err/lew/jha/

    Knorr-Bremse

    +0,66 %
    +2,16 %
    +10,60 %
    +32,04 %
    +34,40 %
    +64,22 %
    -2,05 %
    +27,32 %
    ISIN:DE000KBX1006WKN:KBX100

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Knorr-Bremse Aktie

    Die Knorr-Bremse Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,73 % und einem Kurs von 31.462 auf Ariva Indikation (19. Februar 2026, 10:54 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Knorr-Bremse Aktie um +2,16 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +10,60 %.

    Die Marktkapitalisierung von Knorr-Bremse bezifferte sich zuletzt auf 17,28 Mrd..

    Knorr-Bremse zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,7500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,6600 %.

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 104,17EUR.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    ROUNDUP Knorr-Bremse steigert Gewinn - Will 2026 zu Umsatzwachstum zurückkehren Trotz eines leichten Umsatzrückgangs hat der Lkw- und Zugbremsenhersteller Knorr-Bremse 2025 dank Einsparungen mehr verdient. Für 2026 plant der Vorstandsvorsitzende Marc Llistosella aber wieder mit Wachstum. An der Börse kam das gut an. Die im …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     