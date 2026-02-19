    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsAirbus AktievorwärtsNachrichten zu Airbus

    ANALYSE-FLASH

    89 Aufrufe 89 0 Kommentare 0 Kommentare

    Jefferies belässt Airbus nach Zahlen auf 'Hold'

    Für Sie zusammengefasst
    • Jefferies belässt Einstufung 'Hold', Ziel 215€
    • 2025 solide; freier Cashflow trotz Lageraufbau.
    • Ausblick 2026 schwächer als erwartet, Vorsicht
    ANALYSE-FLASH - Jefferies belässt Airbus nach Zahlen auf 'Hold'
    Foto: franz massard - stock.adobe.com

    NEW YORK (dpa-AFX) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Airbus nach Zahlen mit einem Kursziel von 215 Euro auf "Hold" belassen. Der Flugzeugbauer habe ein solides Jahr 2025 hinter sich, wobei insbesondere die Entwicklung des freien Barmittelzuflusses trotz des Lageraufbaus positiv gewesen sei, schrieb Chloe Lemarie am Donnerstag. Der Ausblick auf 2026 sei jedoch schwächer als erwartet./ck/rob/ag

    Veröffentlichung der Original-Studie: 19.02.2026 / 01:36 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.02.2026 / 01:36 / GMT

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Airbus Group SE!
    Long
    175,31€
    Basispreis
    1,08
    Ask
    × 13,34
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    205,00€
    Basispreis
    1,34
    Ask
    × 13,22
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    -----------------------
    dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
    -----------------------

    Airbus

    -6,81 %
    -1,30 %
    -13,24 %
    -9,03 %
    +7,18 %
    +47,74 %
    +103,73 %
    +231,50 %
    +925,96 %
    ISIN:NL0000235190WKN:938914

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Airbus Aktie

    Die Airbus Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -6,96 % und einem Kurs von 186,2 auf Tradegate (19. Februar 2026, 10:55 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Airbus Aktie um -1,30 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -13,24 %.

    Die Marktkapitalisierung von Airbus bezifferte sich zuletzt auf 147,65 Mrd..

    Airbus zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,0100 %.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 228,50EUR. Von den letzten 8 Analysten der Airbus Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 210,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 240,00EUR was eine Bandbreite von +12,59 %/+28,67 % bedeutet.


    Rating: Hold
    Analyst:

    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 195,85, was einem Rückgang von -2,39% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
    Übernehmen
    Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.
    Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.    Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden
    Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche
    Werbung Disclaimer


    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu Airbus - 938914 - NL0000235190

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Airbus. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    ANALYSE-FLASH Jefferies belässt Airbus nach Zahlen auf 'Hold' Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Airbus nach Zahlen mit einem Kursziel von 215 Euro auf "Hold" belassen. Der Flugzeugbauer habe ein solides Jahr 2025 hinter sich, wobei insbesondere die Entwicklung des freien Barmittelzuflusses …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     