ANALYSE-FLASH
Jefferies belässt Airbus nach Zahlen auf 'Hold'
- Jefferies belässt Einstufung 'Hold', Ziel 215€
- 2025 solide; freier Cashflow trotz Lageraufbau.
- Ausblick 2026 schwächer als erwartet, Vorsicht
NEW YORK (dpa-AFX) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Airbus nach Zahlen mit einem Kursziel von 215 Euro auf "Hold" belassen. Der Flugzeugbauer habe ein solides Jahr 2025 hinter sich, wobei insbesondere die Entwicklung des freien Barmittelzuflusses trotz des Lageraufbaus positiv gewesen sei, schrieb Chloe Lemarie am Donnerstag. Der Ausblick auf 2026 sei jedoch schwächer als erwartet./ck/rob/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.02.2026 / 01:36 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.02.2026 / 01:36 / GMT
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Airbus Aktie
Die Airbus Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -6,96 % und einem Kurs von 186,2 auf Tradegate (19. Februar 2026, 10:55 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Airbus Aktie um -1,30 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -13,24 %.
Die Marktkapitalisierung von Airbus bezifferte sich zuletzt auf 147,65 Mrd..
Airbus zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,0100 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 228,50EUR. Von den letzten 8 Analysten der Airbus Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 210,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 240,00EUR was eine Bandbreite von +12,59 %/+28,67 % bedeutet.
Erst zum Einstieg blasen und wenns dann nicht läuft, sind die Hosen nass.
Dass Airbus ein schwächelnder Dollar nicht bekommt, sollte dem interessierten Investor bekannt sein.
Da du in einen fallenden Dollartrend hinein Airbus kaufst, solltest du die Ursache mal bei dir suchen und als Trader (der du ja hier zu sein scheinst) besser Verluste begrenzen, als hier auf großen Macker zu machen. Sonst ist Papis Erbe bald verzockt.
Wenn die Welt nicht untergeht, werden wir Ende des Jahres sehr wahrscheinlich höher stehen als heute.
Täglich hier irgendwelche Kommentare ohne Inhalt zu posten, weil du seit zwei Wochen investiert bist, zeigt dass du „investieren“ nicht so ganz verstanden hast.
Entweder du hast keine Geduld und Nerven oder du bist ein zu großer „Großinvestor“ für uns.