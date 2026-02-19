Jefferies belässt Airbus nach Zahlen auf 'Hold'

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------



Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Airbus Aktie

Die Airbus Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -6,96 % und einem Kurs von 186,2 auf Tradegate (19. Februar 2026, 10:55 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Airbus Aktie um -1,30 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -13,24 %.

Die Marktkapitalisierung von Airbus bezifferte sich zuletzt auf 147,65 Mrd..

Airbus zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,0100 %.

Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 228,50EUR. Von den letzten 8 Analysten der Airbus Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 210,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 240,00EUR was eine Bandbreite von +12,59 %/+28,67 % bedeutet.