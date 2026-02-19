RBC stuft RIO TINTO auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Rio Tinto nach Zahlen mit einem Kursziel von 6100 Pence auf "Sector Perform" belassen. Das operative Jahresergebnis des Bergbaukonzerns habe leicht unter seiner Prognose und dem Konsens gelegen, die Investitionsausgaben dagegen darüber, schrieb Ben Davis am Donnerstag. Auch die Nettoverschuldung sei stärker als prognostiziert gestiegen. Eine Wiederaufnahme der abgebrochenen Fusionsgespräche mit Glencore hält Davis unter bestimmten Bedingungen in diesem Jahr durchaus für möglich./ck/rob/agVeröffentlichung der Original-Studie: 19.02.2026 / 02:00 / ESTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.02.2026 / 02:00 / ESTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Rio Tinto Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,23 % und einem Kurs von 81,14EUR auf Tradegate (19. Februar 2026, 10:54 Uhr) gehandelt.





