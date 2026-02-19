KORREKTUR
Flatexdegiro will 2026 weiter zulegen und mehr Dividende zahlen
- Umsatz ~560M€, Gewinn ~160M€; Umsatz +17% mehr
- Gewinnanstieg rund 44 rpt 44 Prozent;Ziel+5%.
- Dividende 20%→0,30€ (vorjahr 0,04€); Rückkäufe
(Im 1. Satz des 2. Absatzes muss es korrekt rund 44 rpt 44 Prozent heißen)
FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Onlinebroker Flatexdegiro peilt nach Zuwächsen im vergangenen Jahr weiter Wachstum an und will mehr vom Gewinn ausschütten. Der Umsatz dürfte im vergangenen Jahr rund 560 Millionen und der Gewinn etwa 160 Millionen Euro erreicht haben, teilte das Unternehmen überraschend am Mittwoch auf Basis vorläufiger Zahlen mit.
Die Frankfurter haben mit dem Umsatzplus von knapp 17 Prozent besser abgeschnitten als das obere Ende der Prognosespanne erwarten ließ, beim Gewinnanstieg um rund 44 Prozent trafen sie das obere Ende der Prognose. Nun soll es in diesem Jahr beim Erlös um 5 bis 10 Prozent und beim Konzernergebnis um 5 bis 15 Prozent nach oben gehen. Die Aktie zog nachbörslich auf Tradegate im Vergleich mit dem Xetra-Schluss um fast zwei Prozent an.
Analysten hatten bei den Werten für 2025 beim Umsatz etwas weniger, beim Gewinn etwas mehr auf dem Zettel. Beim für dieses Jahr angepeilten Erlös und Gewinn bleibt die Prognose jeweils unter den mittleren Schätzungen der Experten.
Künftig will das Unternehmen 20 Prozent des Gewinns an die Aktionäre ausschütten. Das würde für 2025 eine Dividende von 0,30 Euro je Aktie bedeuten, ein Jahr zuvor waren es nur 4 Cent gewesen. Neben der regelmäßigen Dividendenzahlung will das Unternehmen sein Geld künftig in eigenes Wachstum und Zukäufe stecken, aber je nach Lage auch Aktienrückkäufe nutzen./men/he/nas/jha/
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur flatexDEGIRO Aktie
Die flatexDEGIRO Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -6,36 % und einem Kurs von 30,94 auf Tradegate (19. Februar 2026, 10:59 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der flatexDEGIRO Aktie um -13,57 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -19,53 %.
Die Marktkapitalisierung von flatexDEGIRO bezifferte sich zuletzt auf 3,39 Mrd..
flatexDEGIRO zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,0400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,1600 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 39,13EUR. Von den letzten 8 Analysten der flatexDEGIRO Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 32,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 46,00EUR was eine Bandbreite von +3,76 %/+49,16 % bedeutet.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu flatexDEGIRO - FTG111 - DE000FTG1111
Das denkt die wallstreetONLINE Community über flatexDEGIRO. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Zuerst wurde alles gehypt was irgendwie mit KI zu tun hat und nun dreht sich der Spieß wieder um. Aber ein Bäcker bleibt ein Bäcker, eine Baufirma eine Baufirma und ein Broker bleibt ein Broker. Die Geschäftsmodelle verändern sich nicht grundlegend. Es mag bei Brokern Einsparmodelle geben, Rationalisierungen durch Personalabbau sind denkbar, aber der KI-Einsatz wird auch nicht kostenlos sein. Die Hunderte Milliarden an Investitionen werden monetarisiert werden. Nach einer Umfrage, die ich leider gerade nicht parat habe, wissen die allermeisten Unternehmen überhaupt nicht wie sich KI im Unternehmen auswirken wird. Das wird sich erst noch zeigen.
Shares of US brokerages fall as AI worries extend to financials -February 10, 20266