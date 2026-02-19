    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsRyanair Holdings AktievorwärtsNachrichten zu Ryanair Holdings

    AKTIE IM FOKUS

    41 Aufrufe 41 0 Kommentare 0 Kommentare

    Steigflug von Air France-KLM kommt auch bei Lufthansa-Aktie an

    Für Sie zusammengefasst
    • Air France-KLM stürzt hoch Lufthansa zieht mit
    • Höhere Preise & weniger Treibstoff: Gewinnboom!
    • Netzwerk-Airlines im Fokus, Lufthansa DaxChance
    AKTIE IM FOKUS - Steigflug von Air France-KLM kommt auch bei Lufthansa-Aktie an
    Foto: Arne Dedert - DPA

    PARIS/FRANKFURT (dpa-AFX) - Starke Geschäftszahlen und ein positiver Ausblick von Air France-KLM sind am Donnerstag auch bei den Lufthansa -Aktionären gut angekommen. Die Titel des französisch-niederländischen Konzerns schnellten um fast 13 Prozent auf den höchsten Stand seit Mitte September nach oben und zogen die Papiere der deutschen Konkurrentin mit einem Anstieg um zuletzt zwei Prozent mit nach oben.

    Der Lufthansa-Kurs näherte sich mit bis zu 9,48 Euro dem jüngst erreichen höchsten Stand seit 2023. Über 9,59 Euro wäre es ein neues Hoch seit 2023. Durch den zuletzt guten Lauf steht die Lufthansa womöglich vor einer Rückkehr in den deutschen Leitindex Dax. Seinen Platz räumen müsste dann voraussichtlich das Papier des Modehändlers Zalando , wie Analystin Carolin Raab von der Deutschen Bank und Experte Pankaj Gupta von JPMorgan erst jüngst geschrieben hatten.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Deutsche Lufthansa AG!
    Long
    8,87€
    Basispreis
    0,35
    Ask
    × 14,52
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    9,97€
    Basispreis
    0,90
    Ask
    × 14,47
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Anleger setzen in der Branchenrally in der Tendenz auf die großen Netzwerk-Fluggesellschaften. So stehen etwa die Aktien von IAG schon länger sehr gut da; sie fielen nun nach freundlichem Start in London um ein Prozent. Die Titel der British-Airways- und Iberia-Mutter bewegen sich allerdings - auch wegen des starken Transatlantik-Geschäfts des Konzerns - weiterhin auf dem höchsten Niveau seit Anfang 2020, also kurz vor Beginn der Corona-Pandemie.

    Die Papiere von Billigfliegern konnten der Rally am Donnerstag in der Breite nicht folgen, war doch bei Air France-KLM auch die stärkere Fokussierung auf teurere Buchungsklassen ein Treiber. Ryanair fielen in Dublin um 0,4 Prozent. Die Papiere von Easyjet verloren in London 3,2 Prozent, die von Wizz Air 2,6 Prozent.

    Höhere Ticketpreise und gesunkene Treibstoffkosten hatten Air France-KLM im vergangenen Jahr einen überraschend starken Gewinnanstieg beschert. Die Fluggesellschaft übertraf sowohl gewinn- als auch umsatzseitig die durchschnittlichen Analystenerwartungen. Dies sah auch Bernstein-Research-Experte Alex Irving so. Aus seiner Sicht bewegt sich das Geschäft auch 2026 in die richtige Richtung.

    2026 sei ein bedeutendes und wichtiges Jahr für Air France-KLM, schrieb Analyst Stephen Furlong von Davy Research. Denn der Konzern habe die Chance, mit einer angestrebten Mehrheitsbeteiligung an den skandinavischen SAS und einer Offerte für die portugiesische TAP zu einem paneuropäischen Marktführer zu werden. Eine stärkere Bilanz werde bei der Umsetzung der strategischen Ziele hilfreich sein. Die Premium-Strategie und die Flottenerneuerung werden seiner Einschätzung nach weiter vorangetrieben.

    Manch ein Analyst hatte zuletzt schon auf höherpreisige Ticket-Strategien gesetzt und gestandenen Netzwerk-Airlines den Vorzug vor Billigfliegern gegeben. Yan Derocles von Oddo BHF hatte erst Anfang Februar mit Blick auf den möglichen Umsatz pro angebotenem Sitzplatzkilometer geschrieben, 2026 werde in Europa eher das Jahr der klassischen Fluggesellschaften. Er hatte dabei explizit Air France-KLM und Lufthansa hochgestuft./tih/stw/mis

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Deutsche Lufthansa Aktie

    Die Deutsche Lufthansa Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,83 % und einem Kurs von 9,094 auf Tradegate (19. Februar 2026, 11:09 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Deutsche Lufthansa Aktie um +2,43 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +9,32 %.

    Die Marktkapitalisierung von Deutsche Lufthansa bezifferte sich zuletzt auf 10,92 Mrd..

    Deutsche Lufthansa zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,3000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,3000 %.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 7,2500EUR. Von den letzten 8 Analysten der Deutsche Lufthansa Aktie empfehlen 7 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 7,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 8,0000EUR was eine Bandbreite von -23,33 %/-12,38 % bedeutet.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    8 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    AKTIE IM FOKUS Steigflug von Air France-KLM kommt auch bei Lufthansa-Aktie an Starke Geschäftszahlen und ein positiver Ausblick von Air France-KLM sind am Donnerstag auch bei den Lufthansa -Aktionären gut angekommen. Die Titel des französisch-niederländischen Konzerns schnellten um fast 13 Prozent auf den höchsten Stand seit …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     