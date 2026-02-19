ANALYSE-FLASH
JPMorgan belässt Knorr-Bremse auf 'Neutral' - Ziel 94,70 Euro
- JPMorgan bestätigt Neutral, Kursziel 94,70 EUR
- Knorr-Bremse lieferte soliden Jahresabschluss.
- Ziele im Rahmen; Analystenkonsens wohl stabil.
NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Knorr-Bremse nach Zahlen zum vierten Quartal mit einem Kursziel von 94,70 Euro auf "Neutral" belassen. Der Bremsenhersteller habe einen soliden Jahresabschluss gehabt, schrieb Akash Gupta am Donnerstag. Die Zielsetzungen lägen im Erwartungsrahmen. Er rechnet daher nicht mit einem sich verändernden Analystenkonsens./rob/tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.02.2026 / 06:39 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.02.2026 / 06:45 / GMT
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Knorr-Bremse Aktie
Die Knorr-Bremse Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,66 % und einem Kurs von 107,2 auf Tradegate (19. Februar 2026, 11:00 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Knorr-Bremse Aktie um +2,16 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +10,60 %.
Die Marktkapitalisierung von Knorr-Bremse bezifferte sich zuletzt auf 17,28 Mrd..
Knorr-Bremse zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,7500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,6600 %.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 104,17EUR.
