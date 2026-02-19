JPMorgan belässt Knorr-Bremse auf 'Neutral' - Ziel 94,70 Euro

-----------------------

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Knorr-Bremse Aktie

Die Knorr-Bremse Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,66 % und einem Kurs von 107,2 auf Tradegate (19. Februar 2026, 11:00 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Knorr-Bremse Aktie um +2,16 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +10,60 %.

Die Marktkapitalisierung von Knorr-Bremse bezifferte sich zuletzt auf 17,28 Mrd..

Knorr-Bremse zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,7500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,6600 %.

Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 104,17EUR.