AKTIE IM FOKUS
Kaufempfehlung von UBS bringt DWS wieder näher ans Rekordhoch
- DWS-Aktien nach UBS-Einschätzung stark gefragt
- Kurs 62,35€ nähert sich Rekordhoch 65,80€ Febr
- UBS hebt Ziel von 56€ auf 70€ und sagt Buy wg.
FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien der DWS haben am Donnerstag dank einer positiven Einschätzung durch die UBS kräftig zugelegt. Als bester Wert im MDax kamen sie mit 62,35 Euro ihrem Rekordhoch von 65,80 Euro von Anfang Februar wieder ein Stück näher. Sie setzten sich damit von ihrem am vergangenen Freitag markierten Zwischentief seit vier Wochen weiter nach oben ab. Zuletzt gewannen DWS noch 3,7 Prozent und kosteten 61,55 Euro.
Die Schweizer Großbank UBS hatte bei einem von 56 auf 70 Euro angehobenen Kursziel das Votum für die Papiere der Fondsgesellschaft von "Neutral" auf "Buy" gedreht. UBS-Analyst Michael Werner begründete seine Kaufempfehlung mit den starken Quartalsergebnissen der Deutsche-Bank-Tochter, ihrem Ausblick auf niedrigere Kosten und den üppigen Ausschüttungsplänen./ajx/jha/
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur DWS Group Aktie
Die DWS Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,00 % und einem Kurs von 31.376 auf Ariva Indikation (19. Februar 2026, 11:09 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der DWS Group Aktie um +2,94 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +4,34 %.
Die Marktkapitalisierung von DWS Group bezifferte sich zuletzt auf 12,24 Mrd..
DWS Group zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,2000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,8400 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 59,86EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 51,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 70,00EUR was eine Bandbreite von -16,87 %/+14,10 % bedeutet.
Wenn DWS mehr KI einsetzt für die Verwaltung der ETf,s dann zündet hirr nochmal so richtig der Turbo , weniger Personal, steigende Gewinne und streigende Dividenden . Kurs bald wieder über 60 Euro
DWS ist sozusagen ein "Selbstgänger" wenn die keine Skandale produzieren.
das Papier entwickelt sich mehr und mehr zu meiner Lieblingsaktie.....läuft