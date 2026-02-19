Kaufempfehlung von UBS bringt DWS wieder näher ans Rekordhoch

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur DWS Group Aktie

Die DWS Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,00 % und einem Kurs von 31.376 auf Ariva Indikation (19. Februar 2026, 11:09 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der DWS Group Aktie um +2,94 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +4,34 %.

Die Marktkapitalisierung von DWS Group bezifferte sich zuletzt auf 12,24 Mrd..

DWS Group zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,2000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,8400 %.

Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 59,86EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 51,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 70,00EUR was eine Bandbreite von -16,87 %/+14,10 % bedeutet.