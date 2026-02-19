    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsDWS Group AktievorwärtsNachrichten zu DWS Group

    Kaufempfehlung von UBS bringt DWS wieder näher ans Rekordhoch

    • DWS-Aktien nach UBS-Einschätzung stark gefragt
    • Kurs 62,35€ nähert sich Rekordhoch 65,80€ Febr
    • UBS hebt Ziel von 56€ auf 70€ und sagt Buy wg.
    AKTIE IM FOKUS - Kaufempfehlung von UBS bringt DWS wieder näher ans Rekordhoch
    FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien der DWS haben am Donnerstag dank einer positiven Einschätzung durch die UBS kräftig zugelegt. Als bester Wert im MDax kamen sie mit 62,35 Euro ihrem Rekordhoch von 65,80 Euro von Anfang Februar wieder ein Stück näher. Sie setzten sich damit von ihrem am vergangenen Freitag markierten Zwischentief seit vier Wochen weiter nach oben ab. Zuletzt gewannen DWS noch 3,7 Prozent und kosteten 61,55 Euro.

    Die Schweizer Großbank UBS hatte bei einem von 56 auf 70 Euro angehobenen Kursziel das Votum für die Papiere der Fondsgesellschaft von "Neutral" auf "Buy" gedreht. UBS-Analyst Michael Werner begründete seine Kaufempfehlung mit den starken Quartalsergebnissen der Deutsche-Bank-Tochter, ihrem Ausblick auf niedrigere Kosten und den üppigen Ausschüttungsplänen./ajx/jha/

    ISIN:DE000DWS1007WKN:DWS100

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur DWS Group Aktie

    Die DWS Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,00 % und einem Kurs von 31.376 auf Ariva Indikation (19. Februar 2026, 11:09 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der DWS Group Aktie um +2,94 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +4,34 %.

    Die Marktkapitalisierung von DWS Group bezifferte sich zuletzt auf 12,24 Mrd..

    DWS Group zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,2000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,8400 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 59,86EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 51,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 70,00EUR was eine Bandbreite von -16,87 %/+14,10 % bedeutet.




    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Kurs- und Bewertungsprognosen der DWS: Erwartungen, dass KI‑Einsatz, Personalabbau und strengere Kostendisziplin Margen, Gewinne und Dividenden steigern und den Kurs über 60 EUR treiben. Diskutiert werden regelmäßige und mögliche Sonderdividenden, ETF‑Wachstum mit niedrigen Margen, Vergleiche zu Schroders, M&A‑/DB‑Rückkauf‑Szenarien und Kaufgelegenheiten nach Rücksetzern.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber DWS Group eingestellt.

    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
