    Deutsche Welle muss 21 Millionen Euro sparen

    Foto: Alexander Ozerov - 325092112

    BERLIN (dpa-AFX) - Nach der Kürzung des Bundeszuschusses muss der Auslandssender Deutsche Welle (DW) im kommenden Jahr 21 Millionen Euro einsparen. Rundfunkrat, Verwaltungsrat und Geschäftsleitung beschlossen dafür in einer Sondersitzung ein umfassendes Maßnahmenpaket, wie der Sender mitteilte. Rechnerisch seien rund 160 Vollzeitstellen betroffen. Betriebsbedingte Kündigungen seien aber nicht geplant.

    Nach Angaben der DW sinkt der Bundeszuschuss 2026 um 10 Millionen Euro auf 415 Millionen Euro. Gleichzeitig entstünden durch nicht ausgeglichene Tarifsteigerungen Mehrkosten von rund 11 Millionen Euro. Unter anderem wird das griechischsprachige Angebot eingestellt, in weiteren Sprachen wird das journalistische Portfolio reduziert.

    Der Vorsitzende des Rundfunkrates, Karl Jüsten, erklärte laut Mitteilung, die DW müsse gerade in eingeschränkten Medienmärkten wie Russland und dem Iran eine "starke Stimme der Freiheit" bleiben. Durch die Kürzungen seien jedoch deutliche Reichweitenverluste zu erwarten.

    Deutsche Welle richtet sich an ein weltweites Publikum

    Neben der Einstellung des griechischen Angebots werden nach Angaben der DW die Budgets für Portugiesisch für Afrika sowie für Dari und Paschtu für Afghanistan gekürzt. Die spanischsprachigen Fernsehnachrichten werden außerhalb der Hauptsendezeit reduziert.

    Die Deutsche Welle ist eine bundesunmittelbare Anstalt des öffentlichen Rechts mit Sitz in Bonn und Berlin. Ihr Auftrag ist es, ein realistisches Bild Deutschlands zu vermitteln, den internationalen Dialog zu fördern und demokratische Werte zu stärken. Das Programm richtet sich an ein weltweites Publikum in mehr als 30 Sprachen - von Arabisch über Hindi bis Ukrainisch./svv/DP/mis






    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
