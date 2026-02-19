Deutsche im Halbfinale

BORMIO (dpa-AFX) - Bei dichtem Schneefall in Bormio haben die Skibergsteiger ihre Olympia-Premiere gefeiert. Während sich Tatjana Paller als deutsche Medaillenhoffnung mit Rang zwei in ihrem Vorlauf für das Halbfinale qualifizierte, schied Helena Euringer in ihrem Durchgang als Fünfte aus.

Bei den Männern startete Finn Hösch als einziger deutscher Athlet. Der 23-Jährige schied als Vierter seines Vorlaufs jedoch ebenfalls früh aus. Ihm fehlten für das direkte Weiterkommen fast vier Sekunden.