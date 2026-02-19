    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    OLYMPIA/Premiere für Skibergsteiger

    101 Aufrufe 101 0 Kommentare 0 Kommentare

    Deutsche im Halbfinale

    Für Sie zusammengefasst
    • Skibergsteigen-Premiere: Paller 2. Euringer 5.!!
    • Männer: Finn Hösch 4. Vorl., knapp 4s zu wenig
    • Skitour-Ursprung: Felle, Stiegen, Abfahrt kurz
    OLYMPIA/Premiere für Skibergsteiger - Deutsche im Halbfinale
    Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic

    BORMIO (dpa-AFX) - Bei dichtem Schneefall in Bormio haben die Skibergsteiger ihre Olympia-Premiere gefeiert. Während sich Tatjana Paller als deutsche Medaillenhoffnung mit Rang zwei in ihrem Vorlauf für das Halbfinale qualifizierte, schied Helena Euringer in ihrem Durchgang als Fünfte aus.

    Bei den Männern startete Finn Hösch als einziger deutscher Athlet. Der 23-Jährige schied als Vierter seines Vorlaufs jedoch ebenfalls früh aus. Ihm fehlten für das direkte Weiterkommen fast vier Sekunden.

    Skibergsteigen hat den Ursprung im Skitourengehen. Die Athletinnen und Athleten laufen mit ihren Skiern einen Hang hoch. Um dabei nicht rückwärts zu rutschen, sind Felle unten an die Skiflächen gespannt. Für ein kurzes Stück müssen sie auch Treppen steigen, auf diesem Streckenabschnitt werden die Skier abgeschnallt. Oben angekommen werden die Felle an den Skiern entfernt und es geht eine kurze Abfahrt hinunter./wma/DP/jha






    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    OLYMPIA/Premiere für Skibergsteiger Deutsche im Halbfinale Bei dichtem Schneefall in Bormio haben die Skibergsteiger ihre Olympia-Premiere gefeiert. Während sich Tatjana Paller als deutsche Medaillenhoffnung mit Rang zwei in ihrem Vorlauf für das Halbfinale qualifizierte, schied Helena Euringer in ihrem …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     