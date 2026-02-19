Bernstein belässt Renault auf 'Outperform' - Ziel 43 Euro

ANALYSE-FLASH
NEW YORK (dpa-AFX) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Renault nach Zahlen mit einem Kursziel von 43 Euro auf "Outperform" belassen. Der Fokus liege bei dem Autobauer auf dem 2026er Ausblick, der zwar etwas unter dem Konsens liege, was aber in etwa der Erfahrung von bisherigen Branchenberichten entspreche, schrieb Stephen Reitman am Donnerstag./rob/tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.02.2026 / 06:55 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.02.2026 / 06:55 / UTC
Die Renault Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -4,59 % und einem Kurs von 31,40 auf Tradegate (19. Februar 2026, 11:21 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Renault Aktie um -2,97 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +0,48 %.
Die Marktkapitalisierung von Renault bezifferte sich zuletzt auf 9,40 Mrd..
Renault zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,2000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 6,7100 %.
Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 37,22EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 28,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 45,00EUR was eine Bandbreite von -11,87 %/+41,64 % bedeutet.
Analyst: Bernstein
Kursziel: 43 Euro
Der ganze Automobilsektor steht unter Druck, aber Renault finde ich mit am interessantesten. Die Dacia Modelle bieten ein top Preis Leistungs Verhältnis und die Renault Modelle können sich auch sehen lassen.