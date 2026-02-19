Bernstein belässt Renault auf 'Outperform' - Ziel 43 Euro

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------



Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Renault Aktie

Die Renault Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -4,59 % und einem Kurs von 31,40 auf Tradegate (19. Februar 2026, 11:21 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Renault Aktie um -2,97 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +0,48 %.

Die Marktkapitalisierung von Renault bezifferte sich zuletzt auf 9,40 Mrd..

Renault zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,2000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 6,7100 %.

Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 37,22EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 28,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 45,00EUR was eine Bandbreite von -11,87 %/+41,64 % bedeutet.