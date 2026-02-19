AKTIE IM FOKUS
Knorr-Bremse zeitweise auf Hoch seit 2021 nach Zahlen
- Aktie bei 109,40€ Höchststand seit Juni 2021 +
- JPMorgan: solider Abschluss, Konsens bleibt ++
- MWB: Verkaufsempfehlung, Aktie seit Okt +41% ↑
FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von Knorr-Bremse sind am Donnerstag mit 109,40 Euro auf einen Höchststand seit Juni 2021 geklettert. Zuletzt lagen sie aber mit 107 unter dem bisherigen Jahreshoch nur noch leicht im Plus.
Der Bremsenhersteller habe einen soliden Jahresabschluss gehabt, schrieb Akash Gupta von JPMorgan. Die Ziele lägen im Rahmen der Erwartungen. Er rechnet daher nicht mit einem sich verändernden Analystenkonsens.
Experte Leon Mühlenbruch von MWB Research erinnerte unterdessen an den guten Lauf der Aktien und blieb bei seiner Verkaufsempfehlung. Seit dem Zwischentief im Oktober bei 77,40 Euro waren die Aktien bis Donnerstagmorgen um gut 41 Prozent nach oben gerannt./ag/jha/
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Knorr-Bremse Aktie
Die Knorr-Bremse Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,66 % und einem Kurs von 107,2 auf Tradegate (19. Februar 2026, 11:00 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Knorr-Bremse Aktie um +3,00 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +11,52 %.
Die Marktkapitalisierung von Knorr-Bremse bezifferte sich zuletzt auf 17,67 Mrd..
Knorr-Bremse zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,7500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,6600 %.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 104,17EUR.