JPMorgan lässt Air France-KLM auf 'Overweight' - Ziel 14,50 Euro

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------



Zusätzliche Unternehmensinformationen zur AIR France - KLM Aktie

Die AIR France - KLM Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +6,65 % und einem Kurs von 12,51 auf Tradegate (19. Februar 2026, 11:22 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der AIR France - KLM Aktie um +9,96 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +22,46 %.

Die Marktkapitalisierung von AIR France - KLM bezifferte sich zuletzt auf 3,39 Mrd..

Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 10,778EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 10,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 9,0000EUR was eine Bandbreite von -23,05 %/-30,74 % bedeutet.