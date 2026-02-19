ANALYSE-FLASH
JPMorgan lässt Air France-KLM auf 'Overweight' - Ziel 14,50 Euro
- JPMorgan belässt Air France-KLM auf Overweight
- Starkes Schlussquartal 2025 durch Preis/Kosten
- Kursziel 14,50 EUR; 2026 Ebit-Marge >7% stark!
NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan hat Air France-KLM nach Zahlen mit einem Kursziel von 14,50 Euro auf "Overweight" belassen. Das überraschend starke Schlussquartal 2025, das man einer besseren Preis- und Kostenkontrolle verdanke, sowie der positive Ausblick sollten den Aktien der Fluggesellschaft Schwung geben, schrieb Harry Gowers am Donnerstag in seiner ersten Reaktion. Er traut dem Unternehmen 2026 eine operative Ergebnismarge (Ebit) von mehr als sieben Prozent zu./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.02.2026 / 07:35 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.02.2026 / 07:35 / GMT
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur AIR France - KLM Aktie
Die AIR France - KLM Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +6,65 % und einem Kurs von 12,51 auf Tradegate (19. Februar 2026, 11:22 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der AIR France - KLM Aktie um +9,96 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +22,46 %.
Die Marktkapitalisierung von AIR France - KLM bezifferte sich zuletzt auf 3,39 Mrd..
Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 10,778EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 10,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 9,0000EUR was eine Bandbreite von -23,05 %/-30,74 % bedeutet.
