Erneut leichte Verluste

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen haben am Donnerstag von erhöhtem Niveau aus etwas weiter nachgegeben. Der richtungweisende Euro-Bund-Future fiel um 0,08 Prozent auf 129,15 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe stieg im Gegenzug auf 2,76 Prozent.

Bereits am Mittwoch hatten die Staatsanleihen ihrer jüngsten Rally etwas Tribut gezollt und leicht nachgegeben. Aus markttechnischer Sicht sei es am wahrscheinlichsten, dass der Euro-Bund-Future erst einmal unterhalb der jüngsten Hochs konsolidiere, schrieb Analyst Christian Reicherter von der DZ Bank.