UBS stuft RENAULT SA auf 'Sell'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Renault mit einem Kursziel von 28 Euro auf "Sell" belassen. Die Prognose des Autobauers für das Geschäftsjahr 2026 liege im Rahmen der Erwartungen, schrieb David Lesne am Donnerstag. Darüber hinaus seien jedoch ambitionierte neue Mittelfristziele bekanntgegeben worden./rob/tih/agVeröffentlichung der Original-Studie: 19.02.2026 / 06:53 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.02.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Renault Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -4,53 % und einem Kurs von 31,42EUR auf Tradegate (19. Februar 2026, 11:40 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: David Lesne

Analysiertes Unternehmen: RENAULT SA

Aktieneinstufung neu: negativ

Kursziel neu: 28

Kursziel alt: 28

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

