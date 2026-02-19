    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsMeituan Registered (B) AktievorwärtsNachrichten zu Meituan Registered (B)

    CGTN

    101 Aufrufe

    Privatwirtschaft: Ein wichtiger Akteur bei der Umsetzung von Chinas wirtschaftspolitischen Prioritäten 2026 und darüber hinaus

    Foto: MclittleStock - stock.adobe.com

    PEKING, 19. Februar 2026 /PRNewswire/ -- CGTN veröffentlichte einen Artikel, der die zentrale Rolle des chinesischen Privatsektors bei der Umsetzung der aktuellen wirtschaftspolitischen Prioritäten des Landes beleuchtet. Der Artikel hebt die bedeutenden Erfolge privater Unternehmen im vergangenen Jahr hervor und analysiert, wie sie durch die Nutzung ihrer besonderen Stärken in Innovation, Marktreaktionsfähigkeit und Unternehmergeist Konsum, technologische Innovation sowie die Öffnung nach außen vorantreiben und damit die hochwertige Entwicklung des Landes untermauern.

    Von der Entwicklung inländischer generativer KI-Modelle wie DeepSeek und Seedance über den weltweiten Hype um Chinas inländische IP-Produkte wie das Videospiel „Black Myth: Wukong" und Labubu-Puppen bis hin zu Durchbrüchen bei humanoiden Robotiktechnologien, angeführt von Unternehmen wie Unitree Robotics, sowie dem raschen Wachstum der kommerziellen Raumfahrt, das durch den Start der wiederverwendbaren Trägerrakete Zhuque-3 gekennzeichnet ist: Diese Entwicklungen veranschaulichen die starke Dynamik des chinesischen Privatsektors im vergangenen Jahr.

    Privatunternehmen: Ein wichtiger Pfeiler für Chinas hochwertige Entwicklung

    Vor einem Jahr, am 17. Februar 2025, hob Präsident Xi Jinping bei einem Symposium über Privatunternehmen in Peking die wichtige Rolle der Privatwirtschaft als Treiber hochwertiger Entwicklung und der chinesischen Modernisierung hervor. Er sagte, die Privatwirtschaft habe breite Entwicklungsaussichten und enormes Potenzial, und es sei der richtige Zeitpunkt für private Unternehmen und Unternehmer, ihre Leistungsfähigkeit voll unter Beweis zu stellen.

    Ein kürzlich veröffentlichter Artikel von Präsident Xi über die zentralen Aufgaben der aktuellen wirtschaftlichen Arbeit Chinas weist darauf hin, dass die Inlandsnachfrage beim Aufbau eines robusten Binnenmarkts weiterhin im Fokus stehen wird. Der Artikel, der sich auf eine Rede von Präsident Xi bei der Zentralen Wirtschaftskonferenz im vergangenen Dezember stützt, unterstreicht zudem die Notwendigkeit, die innovationsgetriebene Entwicklung zu stärken, um die Herausbildung neuer Wachstumstreiber zu beschleunigen, sowie die Öffnung nach außen fortzusetzen, um eine Win-win-Zusammenarbeit in verschiedenen Bereichen zu fördern. Dies gehört zu den wichtigsten Schwerpunkten der aktuellen wirtschaftspolitischen Agenda des Landes.

