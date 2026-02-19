Privatwirtschaft: Ein wichtiger Akteur bei der Umsetzung von Chinas wirtschaftspolitischen Prioritäten 2026 und darüber hinaus

PEKING, 19. Februar 2026 /PRNewswire/ -- CGTN veröffentlichte einen Artikel, der die zentrale Rolle des chinesischen Privatsektors bei der Umsetzung der aktuellen wirtschaftspolitischen Prioritäten des Landes beleuchtet. Der Artikel hebt die bedeutenden Erfolge privater Unternehmen im vergangenen Jahr hervor und analysiert, wie sie durch die Nutzung ihrer besonderen Stärken in Innovation, Marktreaktionsfähigkeit und Unternehmergeist Konsum, technologische Innovation sowie die Öffnung nach außen vorantreiben und damit die hochwertige Entwicklung des Landes untermauern.

Von der Entwicklung inländischer generativer KI-Modelle wie DeepSeek und Seedance über den weltweiten Hype um Chinas inländische IP-Produkte wie das Videospiel „Black Myth: Wukong" und Labubu-Puppen bis hin zu Durchbrüchen bei humanoiden Robotiktechnologien, angeführt von Unternehmen wie Unitree Robotics, sowie dem raschen Wachstum der kommerziellen Raumfahrt, das durch den Start der wiederverwendbaren Trägerrakete Zhuque-3 gekennzeichnet ist: Diese Entwicklungen veranschaulichen die starke Dynamik des chinesischen Privatsektors im vergangenen Jahr.