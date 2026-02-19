Rekordrunde für OpenAI: Tech-Giganten greifen tief in die Tasche

Die Bewertung des Unternehmens könnte einschließlich der frischen Mittel auf mehr als 850 Milliarden US-Dollar steigen. Das liegt über den ursprünglich erwarteten 830 Milliarden US-Dollar. Der sogenannte Pre-Money-Wert bleibe bei 730 Milliarden US-Dollar, sagte eine der Personen. Alle Informanten wollten anonym bleiben, da es sich um vertrauliche Informationen handelt.

Der ChatGPT-Entwickler OpenAI steht kurz vor dem Abschluss der ersten Phase einer neuen Finanzierungsrunde, die mehr als 100 Milliarden US-Dollar einbringen dürfte. Das berichten mit der Angelegenheit vertraute Personen gegenüber Bloomberg. Es wäre eine der größten Finanzierungsrunden der Tech-Geschichte.

Strategische Investoren steigen ein

Den Großteil der ersten Tranche sollen strategische Investoren stemmen. Genannt werden Amazon, SoftBank, Nvidia und Microsoft. Sollten die Konzerne nahe der oberen diskutierten Spannen investieren, könnten ihre Zusagen zusammen fast 100 Milliarden US-Dollar erreichen. Einige der Beteiligten erwarten, dass die Zuteilungen bis Ende dieses Monats finalisiert werden.

Im Zusammenhang mit der Transaktion soll Amazon bis zu 50 Milliarden US-Dollar investieren. SoftBank könnte bis zu 30 Milliarden US-Dollar zusagen, Nvidia habe 20 Milliarden US-Dollar diskutiert, berichtete Bloomberg zuvor. Das Kapital der strategischen Investoren soll über das laufende Jahr verteilt in mehreren Tranchen fließen.

Als Teil der Partnerschaft werde OpenAI seine Nutzung von Amazons Chips und Cloud-Diensten ausbauen, sagte eine der Personen.

Zweite Phase soll Summe weiter erhöhen

In einer späteren Phase sollen zudem Venture-Capital-Firmen, Staatsfonds und andere Finanzinvestoren einsteigen. Diese Runde könnte das Gesamtvolumen der Kapitalaufnahme deutlich erhöhen, hieß es weiter. Der Deal ist nach Angaben der Beteiligten noch nicht abgeschlossen. Details könnten sich ändern.

An der Börse reagierten Anleger bereits: Die Aktien von SoftBank, die im Dezember rund 11 Prozent an OpenAI hielten, schlossen am Donnerstag in Tokio mit einem Plus von 2,63 Prozent.

Mit der milliardenschweren Finanzspritze will OpenAI seine Infrastruktur massiv ausbauen. Das Unternehmen bereitet sich darauf vor, Billionen in Rechenzentren und KI-Infrastruktur zu investieren. Die neue Kapitalrunde würde dafür den finanziellen Spielraum erheblich erweitern.

Autorin: Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion