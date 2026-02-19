Energie-Lockdown? Ungarn und Slowakei drohen der Ukraine

    StartseitevorwärtsRohstoffevorwärtsErdgas RohstoffvorwärtsNachrichten zu Erdgas

    Ungarn und die Slowakei drohen, die Energielieferungen an die Ukraine zu stoppen, während der Streit um die Ölpipeline Druschba eskaliert – die Spannungen zwischen den Ländern nehmen damit zu.

    Ungarn und die Slowakei drohen im Streit um eine Ölpipeline mit der Unterbrechung der Energielieferungen an die Ukraine, wie Reuters berichtet. Die Länder streiten über eine Unterbrechung der russischen Ölpipeline Druschba, die durch die Ukraine verläuft. Kiew behauptet, die Unterbrechung sei durch einen russischen Angriff Ende Januar nahe der westlichen Stadt Brody verursacht worden.

    Viktor Orbán erklärte daraufhin am Mittwoch, sein Land werde die Diesellieferungen an die Ukraine aussetzen, bis Kiew die Pipeline wieder in Betrieb nehme. Auch Robert Fico, Slowakeis Ministerpräsident, schloss sich dieser Drohung an und drohte mit einem Stromstopp für die Ukraine. Seine Regierung teilte mit, die Ölraffinerie Slovnaft werde den Dieselexport in die Ukraine einstellen. Ungarn und die Slowakei deckten im Januar über 60 Prozent der ukrainischen Stromimporte ab. Die Ukrainer sind auf Dieselkraftstoff angewiesen, um die Notstromaggregate zu betreiben, die Haushalte und Betriebe während der durch russische Angriffe verursachten längeren Stromausfälle mit Strom versorgen, und nutzen ihn auch als Treibstoff für das Militär.

    Orban und Fico warfen der Ukraine vor, die Wiedereröffnung der Pipeline zu verzögern, um Druck auf die Länder auszuüben, damit diese ihrem EU-Beitrag zustimmen. "Die Entscheidung der Ukrainer, Öllieferungen durch die Freundschaftspipeline nach Ungarn zu blockieren, ist eklatante politische Erpressung", schrieb Orban in einem Beitrag auf X. Der Streit eskaliert die seit Langem bestehenden Spannungen zwischen der Ukraine und den beiden Ländern. Ungarn und die Slowakei verfolgen beide eine russlandfreundlichere Politik und importieren weiterhin russisches Öl. Ungarn zögert zudem, EU-Sanktionen gegen Russland umzusetzen.

    Der Streit entbrannte damit wenige Tage, nachdem US-Außenminister Marco Rubio beiden Ländern einen Besuch abgestattet hatte, um seine Unterstützung für die beiden euroskeptischen Staatschefs zu demonstrieren. Russland hat in diesem Winter unerbittlich ukrainische Kraftwerke und die elektrische Infrastruktur angegriffen und so die Heizungsversorgung des Landes während der kältesten Wintermonate lahmgelegt. Laut ukrainischen Behörden musste ein Großteil der Bevölkerung tagsüber mit nur wenigen Stunden Strom auskommen.

    Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion


    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
