Energie-Lockdown? Ungarn und Slowakei drohen der Ukraine

Ungarn und die Slowakei drohen im Streit um eine Ölpipeline mit der Unterbrechung der Energielieferungen an die Ukraine, wie Reuters berichtet. Die Länder streiten über eine Unterbrechung der russischen Ölpipeline Druschba, die durch die Ukraine verläuft. Kiew behauptet, die Unterbrechung sei durch einen russischen Angriff Ende Januar nahe der westlichen Stadt Brody verursacht worden.

Viktor Orbán erklärte daraufhin am Mittwoch, sein Land werde die Diesellieferungen an die Ukraine aussetzen, bis Kiew die Pipeline wieder in Betrieb nehme. Auch Robert Fico, Slowakeis Ministerpräsident, schloss sich dieser Drohung an und drohte mit einem Stromstopp für die Ukraine. Seine Regierung teilte mit, die Ölraffinerie Slovnaft werde den Dieselexport in die Ukraine einstellen. Ungarn und die Slowakei deckten im Januar über 60 Prozent der ukrainischen Stromimporte ab. Die Ukrainer sind auf Dieselkraftstoff angewiesen, um die Notstromaggregate zu betreiben, die Haushalte und Betriebe während der durch russische Angriffe verursachten längeren Stromausfälle mit Strom versorgen, und nutzen ihn auch als Treibstoff für das Militär.