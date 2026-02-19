ANALYSE-FLASH
Barclays belässt Nestle auf 'Equal Weight' - Ziel 80 Franken
- Barclays belässt Nestlé: Equal Weight, Kurs 80.
- Mengenwachstum (RIG) top, Ausblick 2026 besser
- Erstes Quartal belastet durch Einmaleffekte...
LONDON (dpa-AFX) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Nestle nach Zahlen mit einem Kursziel von 80 Franken auf "Equal Weight" belassen. Auf den ersten Blick habe das Mengenwachstum (RIG) die Erwartungen trotz einiger Verschiebungen übertroffen, schrieb Warren Ackerman am Donnerstag. Auch der Ausblick auf 2026 sei besser als gedacht. Er erwähnte allerdings, dass es im ersten Quartal zu einer Belastung durch Einmaleffekte kommen werde./rob/tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.02.2026 / 07:38 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.02.2026 / 07:39 / GMT
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Nestle Aktie
Die Nestle Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,97 % und einem Kurs von 87,88 auf Lang & Schwarz (19. Februar 2026, 11:54 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Nestle Aktie um +2,98 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +8,06 %.
Die Marktkapitalisierung von Nestle bezifferte sich zuletzt auf 226,88 Mrd..
Nestle zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 3,0500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,7400 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 82,50CHF. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 74,00CHF und das höchste Kursziel liegt bei 90,00CHF was eine Bandbreite von -16,29 %/+1,80 % bedeutet.
Probleme mit Babynahrung haben in den letzten Jahren schon anderen Unternehmen dauerhaft zugesetzt (Abbott, Reckitt). Wenn das nicht schnell geloest und ein Reputationsschaden abgewendet wird, koennte es fuer Nestlé ein weiterer Muehlstein werden. Als wenn die Probleme mit Mineralwasser nicht schon schlimm genug gewesen waeren.
Nestlé
Mit Chefwechseln lassen sich Strategielöcher nicht stopfen
13 Monate, drei CEOs – und jetzt auch noch ein neuer Verwaltungsratspräsident. Nur eines bleibt: die erfolglose Strategie. Ein Kommentar.
Jetzt mal entspannt abwarten ob es weiter hochgeht oder man doch nochmal zugreifen kann.