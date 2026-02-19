Barclays belässt Nestle auf 'Equal Weight' - Ziel 80 Franken

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------



Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Nestle Aktie

Die Nestle Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,97 % und einem Kurs von 87,88 auf Lang & Schwarz (19. Februar 2026, 11:54 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Nestle Aktie um +2,98 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +8,06 %.

Die Marktkapitalisierung von Nestle bezifferte sich zuletzt auf 226,88 Mrd..

Nestle zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 3,0500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,7400 %.

Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 82,50CHF. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 74,00CHF und das höchste Kursziel liegt bei 90,00CHF was eine Bandbreite von -16,29 %/+1,80 % bedeutet.