    Verluste nach starkem Vortag - 25.000 Punkte wieder in Gefahr

    • Dax rutscht 0,87% auf 25.059; Fed bremst sehr!
    • Airbus rutscht 6,7% nach verhaltenem Ausblick.
    • MDax-Aktien: Freenet -9%, Flatex -8%, DWS +3%.
    Aktien Frankfurt - Verluste nach starkem Vortag - 25.000 Punkte wieder in Gefahr
    Foto: Dimitry Anikin - unsplash

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach seinem starken Vortag mit einem Befreiungsschlag über der Marke von 25.000 Punkten hat der Dax am Donnerstag wieder den Rückwärtsgang eingelegt. Der deutsche Leitindex verlor gegen Mittag 0,87 Prozent auf 25.059 Punkte. Auffallend waren hohe Kursverluste für Airbus .

    Etwas getrübt wurde die Laune am Donnerstag von der US-Notenbank, die im Protokoll ihrer jüngsten Sitzung die Risiken betonte, die von einer zu hohen Inflation ausgehen können. Zuletzt hatte sich die Hoffnung auf eine Zinssenkung der Fed bereits nach hinten verschoben.

    Tags zuvor hatte der Dax mit in der Spitze 25.315 Punkten noch einen Höchststand seit Mitte Januar erreicht. Damit war er zugleich näher an sein Rekordhoch bei gut 25.507 Punkten herangerückt, das ebenfalls aus diesem Jahr stammt.

    Der MDax mit den mittelgroßen deutschen Werten verlor am Donnerstag 1,14 Prozent auf 31.382 Zähler. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 sank um 0,8 Prozent.

    Beim Flugzeugbauer Airbus bemängelten Marktteilnehmer den schwachen Ausblick, der zwar konservativ sei, aber doch deutlich unter den Erwartungen liege. Analysten hatten mit noch mehr Flugzeugauslieferungen gerechnet als von Airbus in Aussicht gestellt. Die Papiere rutschten am Dax-Ende um 6,7 Prozent ab.

    Eine Hochstufung von Morgan Stanley für Vonovia gab den Aktien des Immobilienkonzerns Auftrieb, sie gewann vorne im Dax 1,5 Prozent.

    Im MDax setzte eine Verkaufsempfehlung der UBS für Freenet den Papieren des Mobilfunkanbieters zu. Das Minus von mehr als 9 Prozent bedeutete das vorläufige Ende des jüngsten Aufwärtsschwungs. Die Anteile der Fondsgesellschaft DWS dagegen legten um gut 3 Prozent zu, hier riet die UBS zum Kauf.

    Abwärts um fast 8 Prozent ging es für Flatexdegiro trotz Dividendenerhöhung. Die Dividendenrendite sei immer noch niedrig, hieß es am Markt. Zudem liege die Gewinnprognose des Online-Brokers für 2026 unter der Erwartung.

    Zu den Jahreszahlen von Krones sagte ein Händler, sie seien schwächer als befürchtet. Positiver äußerte er sich zum Ausblick des Herstellers von Getränkeabfüllanlagen. Die Aktien gaben um 4,5 Prozent nach./ajx/mis

     

    Die Vonovia Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -5,78 % und einem Kurs von 188,6 auf Tradegate (19. Februar 2026, 11:54 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Vonovia Aktie um +5,27 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +9,09 %.

    Die Marktkapitalisierung von Vonovia bezifferte sich zuletzt auf 22,83 Mrd..

    Vonovia zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,2200. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,6700 %.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 35,63EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 28,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 41,00EUR was eine Bandbreite von +2,49 %/+50,07 % bedeutet.




    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
