Ölpreise legen zu - Drohender Iran-Krieg stützt Preise

NEW YORK/LONDON (dpa-AFX) - Die Ölpreise haben am Donnerstag zugelegt. Vor allem die gestiegene Gefahr eines Kriegs zwischen dem Iran und den USA stützt laut Händlern die Preise. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im April kostete 71,01 US-Dollar. Das waren 0,66 Dollar mehr als am Vortag. Der Preis für US-Öl der Sorte West Texas Intermediate (WTI) zur Lieferung im März stieg um 67 Cent auf 65,86 Dollar.

Nach den jüngsten Atomverhandlungen zwischen den USA und dem Iran häufen sich Hinweise auf einen möglicherweise bald bevorstehenden Krieg. Der US-Sender CBS News zitierte informierte Quellen, wonach ranghohe nationale Sicherheitsbeamte Trump mitgeteilt hätten, dass das Militär bereit sei, bereits am Samstag Angriffe auf den Iran durchzuführen. Trump habe aber noch keine endgültige Entscheidung über einen möglichen Angriff getroffen.