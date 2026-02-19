UBS stuft AIR FRANCE-KLM auf 'Neutral'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Air France-KLM mit einem Kursziel von 11,05 Euro auf "Neutral" belassen. Die Resultate für das abgelaufene Jahr seien auf operativer Ebene und unter dem Strich stärker als erwartet, schrieb Jarrod Castle am Donnerstag. Gemeinsam mit einem beruhigenden Ausblick dürfte sich dies positiv auf den Aktienkurs auswirken./rob/tih/agVeröffentlichung der Original-Studie: 19.02.2026 / 07:20 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.02.2026 / 07:20 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die AIR France - KLM Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +9,25 % und einem Kurs von 12,82EUR auf Tradegate (19. Februar 2026, 11:51 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Jarrod Castle

Analysiertes Unternehmen: AIR FRANCE-KLM

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 11,05

Kursziel alt: 11,05

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

