Verve Group Registered (A) Aktie klettert deutlich - 19.02.2026

Die Verve Group Registered (A) Aktie konnte bisher um +4,68 % auf 1,3540€ zulegen. Das sind +0,0605 € mehr als am letzten Handelstag. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Verve Group Registered (A) Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -1,30 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 1,3540€, mit einem Plus von +4,68 %. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg?

Verve Group Registered (A) ist ein führendes Unternehmen im digitalen Marketing, das programmatische Werbeplattformen und mobile Lösungen bietet. Es konkurriert mit Google Ads und The Trade Desk und hebt sich durch innovative Technologien und datengesteuerte Ansätze ab.

Der heutige Anstieg bei Verve Group Registered (A) konnte die Verluste der vergangenen drei Monate von -16,00 % nicht vollständig ausgleichen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Verve Group Registered (A) Aktie damit um +0,40 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -30,66 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in Verve Group Registered (A) eine negative Entwicklung von -22,24 % erlebt.

Der SDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,69 % geändert.

Verve Group Registered (A) Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +0,40 % 1 Monat -30,66 % 3 Monate -16,00 % 1 Jahr -60,69 %

Informationen zur Verve Group Registered (A) Aktie

Es gibt 200 Mio. Verve Group Registered (A) Aktien. Damit ist das Unternehmen 271,96 Mio.EUR € wert.

Die schwedische Verve Group hat 2025 vor allem wegen höherer Kosten deutlich weniger verdient als im Vorjahr. Unter dem Strich blieb ein Gewinn von 0,7 Millionen Euro hängen, wie der Spezialist für digitale Werbung und Spieleentwicklung am …

Verve Group beschleunigt ihr Wachstum: Mehr Neukunden, steigende Umsätze und Margen sowie stabile Profitabilität trotz hoher Vertriebsinvestitionen prägen das starke Q4 2025.

Verve closed Q4 2025 with robust top-line growth, stronger margins and record client retention, while stepping up front-loaded investments to fuel its 2026 expansion.

Verve Group Registered (A) Aktie jetzt kaufen?

