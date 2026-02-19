RWE Aktie schwach im Handel - 19.02.2026

Die negative Tendenz der letzten Tage geht weiter. Mit einer Performance von -2,35 % verliert die RWE Aktie an diesem Handelstag deutlich. Damit wird die negative Tendenz der letzten Tage bestätigt. Nach dem gestrigen Anstieg von +1,54 %, geht es heute bei der RWE Aktie nach unten. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

RWE ist ein führendes europäisches Energieunternehmen, das sich auf Strom- und Gasversorgung spezialisiert hat, mit einem starken Fokus auf erneuerbare Energien. Es zählt zu den größten Energieversorgern in Europa, mit bedeutender Präsenz in Deutschland, Großbritannien und den Niederlanden. Hauptkonkurrenten sind E.ON, EnBW und Vattenfall. RWE zeichnet sich durch seine Investitionen in erneuerbare Energien und die Transformation zu einem nachhaltigen Energieversorger aus.

Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die RWE-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +15,96 % zu Buche.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die RWE Aktie damit um -4,95 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +2,57 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei RWE auf +14,68 %.

RWE Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -4,95 % 1 Monat +2,57 % 3 Monate +15,96 % 1 Jahr +82,52 %

Informationen zur RWE Aktie

Es gibt 744 Mio. RWE Aktien. Damit ist das Unternehmen 38,40 Mrd. € wert.

Die Marktmacht der führenden Stromerzeuger in Deutschland RWE , Leag und EnBW hat laut Bundeskartellamt erheblich zugenommen. Dies zeige eine Untersuchung für den Zeitraum Mai 2024 bis April 2025, berichtete die Behörde in Bonn. Kraftwerksbetreiber …

Versorgerwerte haben in Europa am Donnerstag einen schweren Stand. Der Branchenindex Stoxx Europe 600 Utlities , der am Dienstag knapp unter seinem Rekord aus dem Jahr 2008 abgedreht war, gab nun deutlicher nach; und zwar um 1,6 Prozent. Dies lag …

Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von ENBW Energie Baden-Wuerttemberg Akt, Enel und Co.

ENBW Energie Baden-Wuerttemberg Akt, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,29 %. Enel notiert im Minus, mit -4,47 %. Iberdrola notiert im Minus, mit -2,75 %. E.ON verliert -0,91 %

RWE Aktie jetzt kaufen?

Ob die RWE Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur RWE Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.