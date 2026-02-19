Preiskampf im Mobilfunk, Delle bei Waipu TV: Freenet stürzt nach Downgrade ab!

Auslöser ist die Sorge vor einem Reset der kurzfristigen Erwartungen, ausgerechnet nach einem starken Jahresstart: Der MDAX-Wert liegt seit Jahresbeginn 15 Prozent im Plus und im Gleichschritt mit europäischen Telekomwerten. Die Reaktion der Anleger ließ am Donnerstag nicht lange auf sich warten. Sie schickten den beliebten Dividendenwert mehr als 9 Prozent ins Minus.

Die Analysten der Schweizer UBS stufen den Mobilfunk- und TV-Anbieter Freenet von Neutral auf Sell herab – belasse das Kursziel aber bei 28,50 Euro.

Die UBS sieht die Belastungen weniger als Konjunkturthema, sondern als strukturell. Im Mobilfunkgeschäft dürfte der Preiskampf in Deutschland den Umsatz je Nutzer weiter drücken; für 2026 kalkuliert UBS mit einem Rückgang der ARPUs um 2 bis 3 Prozent. Gleichzeitig verliert das TV-Wachstum an Schwung: Waipu TV, wichtigster Treiber im Segment TV & Media, spürt stärkere Konkurrenz, weil Kabelanbieter Fernsehen kostenlos mit Breitband bündeln. Zudem drosselt Freenet das Marketing, um die Profitabilität zu erhöhen. Für das vierte Quartal erwartet UBS zwar 50.000 bereinigte Nettozugänge, rechnet aber zusätzlich mit einer Bereinigung von 250.000 nicht zahlenden Kunden – in der Bilanz könnten daher netto 200.000 Abgänge stehen.

Hinzu kommt ein neues Risiko: Künstliche Intelligenz könnte das Vermittlermodell von Freenet angreifen. Kunden könnten per agentischer KI Tarife selbst optimieren, während Netzbetreiber KI stärker für Direktvertrieb und Kundenbindung nutzen.

Die Bewertung bleibt der Knackpunkt: Bei 15,3-fachem Gewinn für 2026 liegt Freenet laut UBS am oberen Ende der historischen Spanne. In einer Rückrechnung impliziert der Kurs bereits, dass Freenet seine Ambitionen für 2028 (mehr als 600 Millionen Euro EBITDA und mehr als 330 Millionen Euro freier Cashflow) erreicht.

Für 2028 liegt die Bank – bereinigt um die MobileZone-Übernahme – beim EBITDA 6,5 Prozent unter dem Konsens, vor allem wegen vorsichtigerer Annahmen für Waipu TV. UBS stellt zudem eine Nettodividendenrendite von 6,1 Prozent in Aussicht, sieht unterm Strich aber ein negatives Renditepotenzial.

Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion





