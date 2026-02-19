    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsfreenet AktievorwärtsNachrichten zu freenet

    Dividenden-Liebling im Minus

    1381 Aufrufe 1381 0 Kommentare 0 Kommentare

    Preiskampf im Mobilfunk, Delle bei Waipu TV: Freenet stürzt nach Downgrade ab!

    Trotz eines starken Jahresstarts warnt die UBS vor einer ständigen Belastung für die Freenet-Aktie. Die Bank sieht Risiken durch Preiskampf und die Schwäche bei Waipu TV. Die Aktie verliert am Donnerstag fast 10 Prozent.

    Für Sie zusammengefasst
    Dividenden-Liebling im Minus - Preiskampf im Mobilfunk, Delle bei Waipu TV: Freenet stürzt nach Downgrade ab!
    Foto: Snowfield Photography - Snowfield Photography

    Die Analysten der Schweizer UBS stufen den Mobilfunk- und TV-Anbieter Freenet von Neutral auf Sell herab  – belasse das Kursziel aber bei 28,50 Euro.

    Auslöser ist die Sorge vor einem Reset der kurzfristigen Erwartungen, ausgerechnet nach einem starken Jahresstart: Der MDAX-Wert liegt seit Jahresbeginn 15 Prozent im Plus und im Gleichschritt mit europäischen Telekomwerten. Die Reaktion der Anleger ließ am Donnerstag nicht lange auf sich warten. Sie schickten den beliebten Dividendenwert mehr als 9 Prozent ins Minus.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu MDAX (Performance)!
    Long
    29.385,12€
    Basispreis
    2,36
    Ask
    × 14,64
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    33.725,44€
    Basispreis
    2,21
    Ask
    × 14,46
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Die UBS sieht die Belastungen weniger als Konjunkturthema, sondern als strukturell. Im Mobilfunkgeschäft dürfte der Preiskampf in Deutschland den Umsatz je Nutzer weiter drücken; für 2026 kalkuliert UBS mit einem Rückgang der ARPUs um 2 bis 3 Prozent. Gleichzeitig verliert das TV-Wachstum an Schwung: Waipu TV, wichtigster Treiber im Segment TV & Media, spürt stärkere Konkurrenz, weil Kabelanbieter Fernsehen kostenlos mit Breitband bündeln. Zudem drosselt Freenet das Marketing, um die Profitabilität zu erhöhen. Für das vierte Quartal erwartet UBS zwar 50.000 bereinigte Nettozugänge, rechnet aber zusätzlich mit einer Bereinigung von 250.000 nicht zahlenden Kunden – in der Bilanz könnten daher netto 200.000 Abgänge stehen.

    Hinzu kommt ein neues Risiko: Künstliche Intelligenz könnte das Vermittlermodell von Freenet angreifen. Kunden könnten per agentischer KI Tarife selbst optimieren, während Netzbetreiber KI stärker für Direktvertrieb und Kundenbindung nutzen.

    Die Bewertung bleibt der Knackpunkt: Bei 15,3-fachem Gewinn für 2026 liegt Freenet laut UBS am oberen Ende der historischen Spanne. In einer Rückrechnung impliziert der Kurs bereits, dass Freenet seine Ambitionen für 2028 (mehr als 600 Millionen Euro EBITDA und mehr als 330 Millionen Euro freier Cashflow) erreicht.

    Für 2028 liegt die Bank – bereinigt um die MobileZone-Übernahme – beim EBITDA 6,5 Prozent unter dem Konsens, vor allem wegen vorsichtigerer Annahmen für Waipu TV. UBS stellt zudem eine Nettodividendenrendite von 6,1 Prozent in Aussicht, sieht unterm Strich aber ein negatives Renditepotenzial.

    Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion


    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 32,30, was eine Steigerung von +4,66% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
    Übernehmen
    Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.
    Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.    Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden
    Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche
    Werbung Disclaimer

    Reports
    Favoritenwechsel - diese 5 Werte sollten Anleger im Depot haben!
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurJulian Schick
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Dividenden-Liebling im Minus Preiskampf im Mobilfunk, Delle bei Waipu TV: Freenet stürzt nach Downgrade ab! Trotz eines starken Jahresstarts warnt die UBS vor einer ständigen Belastung für die Freenet-Aktie. Die Bank sieht Risiken durch Preiskampf und die Schwäche bei Waipu TV. Die Aktie verliert am Donnerstag fast 10 Prozent.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     