    Verluste - Rohstoff- und Autowerte schwach

    Für Sie zusammengefasst
    • Europäische Aktien fallen; Anleger warten USA!
    • Rohstoff- und Versorgerwerte unter Druck stark
    • Markt hofft auf US-Daten; Nestlé & Air France!
    Aktien Europa - Verluste - Rohstoff- und Autowerte schwach
    Foto: Greg Montani - Pexels

    PARIS/LONDON/ZÜRICH (dpa-AFX) - Die europäischen Aktienmärkte haben am Donnerstag wieder nachgegeben. Durchwachsene Quartalszahlen belasteten. Zudem herrschte Zurückhaltung vor US-Konjunkturdaten am Nachmittag.

    "Nun schaut der Markt in Richtung USA und erhofft sich von dort positive Konjunkturdaten", so Marktanalyst Andreas Lipkow vom Broker CMC Markets. "Sollten diese ausbleiben, könnte sich die Abwärtsbewegung erneut beschleunigen."

    Der EuroStoxx 50 verlor am Mittag 0,77 Prozent auf 6.056,49 Punkte. Außerhalb der Eurozone sank der britische Leitindex FTSE 100 um 0,65 Prozent auf 10.616,49 Zähler. Der Schweizer SMI hielt sich mit unveränderter Tendenz etwas besser.

    Rohstoffwerte waren der schwächste Sektor. Die Aktien von Rio Tinto gerieten nach der Veröffentlichung von Geschäftszahlen unter Druck. Der Bergbaukonzern hatte 2025 vor allem aufgrund stark gesunkener Eisenerzpreise deutlich weniger Gewinn erzielt.

    Unter den schwächelnden Autowerten ragten Renault mit über fünf Prozent Abschlag heraus. Zunehmende Konkurrenz in Europa, die Expansion etwa nach Lateinamerika und Asien sowie der Anlauf neuer Elektromodelle dürften 2026 auf die Profitabilität drücken.

    Auch Versorger hatten einen schweren Stand. Aktien von Centrica sanken um knapp sechs Prozent, nachdem ein massiver Gewinnrückgang von 40 Prozent für das Vorjahr gemeldet worden war. Daneben verloren Enel 3,4 Prozent. Das Energiedekret der italienischen Regierung sei eine massive Intervention, die seine Ergebnisprognose für 2027 um sieben Prozent drücken werde, schrieb Analyst Alberto Gandolfi von Goldman Sachs.

    Dagegen stützten die Gewinne von Nestle den Nahrungs- und Getränkesektor. Der weltgrößte Nahrungsmittelkonzern hatte mit seinen Quartalszahlen die Erwartungen übertroffen. Das Unternehmen will sich zudem künftig auf die vier Kernbereiche Kaffee, Tierfutter, Ernährung und Gesundheit sowie Lebensmittel und Snacks konzentrieren. Die Aktie gewann 2,5 Prozent.

    Für Aufatmen sorgten auch die Zahlen von Pernod Ricard . Die Befürchtungen des Marktes hätten sich nicht bewahrheitet, hieß es von Jefferies. Zudem sei die Aktie günstig bewertet. Pernod kletterten um 2,9 Prozent.

    Gefragt war mit Air France-KLM zudem ein weiterer französischer Wert. Höhere Ticketpreise und gesunkene Treibstoffkosten hatten der Fluggesellschaft im vergangenen Jahr einen überraschend starken Gewinnanstieg beschert. Der Kurs sprang um über zehn Prozent./mf/jha/

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Rio Tinto Aktie

    Die Rio Tinto Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -4,60 % und einem Kurs von 2,158 auf Tradegate (19. Februar 2026, 10:52 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Rio Tinto Aktie um -3,46 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +10,12 %.

    Die Marktkapitalisierung von Rio Tinto bezifferte sich zuletzt auf 102,28 Mrd..

    Rio Tinto zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 3,8472. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,0000 %.

    Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 891,56GBP. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 53,00GBP und das höchste Kursziel liegt bei 80,00GBP was eine Bandbreite von -34,97 %/-1,84 % bedeutet.




    11 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
