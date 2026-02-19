    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsNewron Pharmaceuticals AktievorwärtsNachrichten zu Newron Pharmaceuticals

    Besonders beachtet!

    33 Aufrufe 33 0 Kommentare 0 Kommentare

    Newron Pharmaceuticals Aktie verliert deutlich an Wert - -6,09 % - 19.02.2026

    Am heutigen Handelstag muss die Newron Pharmaceuticals Aktie bisher Verluste von -6,09 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Newron Pharmaceuticals Aktie.

    Besonders beachtet! - Newron Pharmaceuticals Aktie verliert deutlich an Wert - -6,09 % - 19.02.2026
    Foto: Newron Pharmaceuticals SpA

    Newron Pharmaceuticals entwickelt Therapien für neurologische Erkrankungen, mit Produkten wie Xadago für Parkinson. Als Nischenanbieter konkurriert es mit Biogen und Teva. Einzigartig ist die Spezialisierung auf seltene Erkrankungen und strategische Partnerschaften.

    Newron Pharmaceuticals aktuelle Analyse: Kursentwicklung im Detail - 19.02.2026

    Die Newron Pharmaceuticals Aktie ist bisher um -6,09 % auf 21,600 gefallen. Das sind -1,400  weniger als am letzten Handelstag. Die Talfahrt der Newron Pharmaceuticals Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -0,43 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 21,600, mit einem Minus von -6,09 %. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

    Obwohl die Newron Pharmaceuticals Aktie heute fällt, profitieren die Aktionäre in den letzten drei Monaten insgesamt von einem Gewinn von +24,56 %.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Newron Pharmaceuticals Aktie damit um +0,24 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -21,30 %. Im Jahr 2026 gab es für Newron Pharmaceuticals bisher ein Minus von -17,95 %.

    Newron Pharmaceuticals Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +0,24 %
    1 Monat -21,30 %
    3 Monate +24,56 %
    1 Jahr +80,39 %

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur Newron Pharmaceuticals Aktie

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Kursrisiken und mögliche Preishebel: Diskussionen darüber, dass schon wenige Stücke Kurse und Marktkapitalisierung stark bewegen oder neu gezeichnete Aktien sofort auf den Markt kommen könnten (Fragen zu Haltedauern/Lock‑ups). Als zentrale Treiber gelten Phase‑III‑Daten, Finanzierung/Deals und eine mögliche Nasdaq‑Notierung, die den Kurs deutlich beeinflussen würden; kurzfristige Unzufriedenheit mit dem aktuellen Kurs und unterschiedliche Anlagehorizonte werden ebenfalls thematisiert.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Newron Pharmaceuticals eingestellt.

    Zur Newron Pharmaceuticals Diskussion

    Informationen zur Newron Pharmaceuticals Aktie

    Es gibt 19 Mio. Newron Pharmaceuticals Aktien. Damit ist das Unternehmen 413,10 Mio. € wert.

    Newron holt bis zu 38 Mio. – Evenamide vor Schicksals‑Phase III


    Newron Pharmaceuticals hat eine investorengetragene Kapitalmaßnahme angekündigt, die dem Unternehmen bis zu 38 Mio. Euro zur Fortführung seines globalen Phase‑III‑Programms für Evenamide sichern soll. Die Transaktion mit einer Gruppe bestehender und …

    So schlagen sich die Wettbewerber von Newron Pharmaceuticals

    UCB, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,53 %.

    Newron Pharmaceuticals Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Newron Pharmaceuticals Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Newron Pharmaceuticals Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Newron Pharmaceuticals

    -6,09 %
    +0,24 %
    -21,30 %
    +24,56 %
    +80,39 %
    +199,30 %
    +692,91 %
    +40,63 %
    ISIN:IT0004147952WKN:A0LF18



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Markt Bote
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von Markt Bote
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Besonders beachtet! Newron Pharmaceuticals Aktie verliert deutlich an Wert - -6,09 % - 19.02.2026 Am heutigen Handelstag muss die Newron Pharmaceuticals Aktie bisher Verluste von -6,09 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Newron Pharmaceuticals Aktie.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     