Newron Pharmaceuticals Aktie verliert deutlich an Wert - -6,09 % - 19.02.2026

Die Newron Pharmaceuticals Aktie ist bisher um -6,09 % auf 21,600€ gefallen. Das sind -1,400 € weniger als am letzten Handelstag. Die Talfahrt der Newron Pharmaceuticals Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -0,43 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 21,600€, mit einem Minus von -6,09 %. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

Newron Pharmaceuticals entwickelt Therapien für neurologische Erkrankungen, mit Produkten wie Xadago für Parkinson. Als Nischenanbieter konkurriert es mit Biogen und Teva. Einzigartig ist die Spezialisierung auf seltene Erkrankungen und strategische Partnerschaften.

Obwohl die Newron Pharmaceuticals Aktie heute fällt, profitieren die Aktionäre in den letzten drei Monaten insgesamt von einem Gewinn von +24,56 %.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Newron Pharmaceuticals Aktie damit um +0,24 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -21,30 %. Im Jahr 2026 gab es für Newron Pharmaceuticals bisher ein Minus von -17,95 %.

Newron Pharmaceuticals Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +0,24 % 1 Monat -21,30 % 3 Monate +24,56 % 1 Jahr +80,39 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Newron Pharmaceuticals Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Kursrisiken und mögliche Preishebel: Diskussionen darüber, dass schon wenige Stücke Kurse und Marktkapitalisierung stark bewegen oder neu gezeichnete Aktien sofort auf den Markt kommen könnten (Fragen zu Haltedauern/Lock‑ups). Als zentrale Treiber gelten Phase‑III‑Daten, Finanzierung/Deals und eine mögliche Nasdaq‑Notierung, die den Kurs deutlich beeinflussen würden; kurzfristige Unzufriedenheit mit dem aktuellen Kurs und unterschiedliche Anlagehorizonte werden ebenfalls thematisiert.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Newron Pharmaceuticals eingestellt.

Informationen zur Newron Pharmaceuticals Aktie

Es gibt 19 Mio. Newron Pharmaceuticals Aktien. Damit ist das Unternehmen 413,10 Mio. € wert.

Newron Pharmaceuticals hat eine investorengetragene Kapitalmaßnahme angekündigt, die dem Unternehmen bis zu 38 Mio. Euro zur Fortführung seines globalen Phase‑III‑Programms für Evenamide sichern soll. Die Transaktion mit einer Gruppe bestehender und …

So schlagen sich die Wettbewerber von Newron Pharmaceuticals

UCB, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,53 %.

Ob die Newron Pharmaceuticals Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab.