    Rio Tinto Aktie weiter abwärts - -3,54 % - 19.02.2026

    Am 19.02.2026 ist die Rio Tinto Aktie, bisher, um -3,54 % gefallen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Rio Tinto Aktie.

    Foto: Rick Bowmer - dpa

    Rio Tinto ist ein global führendes Bergbauunternehmen, das sich auf die Gewinnung und Verarbeitung von Mineralien wie Aluminium und Kupfer spezialisiert. Es hat eine starke Marktstellung, insbesondere in Australien und Nordamerika. Hauptkonkurrenten sind BHP, Vale und Glencore. Rio Tinto hebt sich durch innovative Technologien und nachhaltige Bergbaupraktiken ab.

    Rio Tinto aktuelle Analyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 19.02.2026

    Einen schwachen Börsentag erlebt die Rio Tinto Aktie. Sie fällt um -3,54 % auf 80,88. Nach dem gestrigen Anstieg von +3,04 %, geht es heute bei der Rio Tinto Aktie nach unten. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

    Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die Rio Tinto-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +34,26 % zu Buche.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Rio Tinto Aktie damit um -3,46 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +10,12 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von Rio Tinto einen Anstieg von +16,32 %.

    Rio Tinto Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche -3,46 %
    1 Monat +10,12 %
    3 Monate +34,26 %
    1 Jahr +30,78 %

    Informationen zur Rio Tinto Aktie

    Es gibt 1 Mrd. Rio Tinto Aktien. Damit ist das Unternehmen 101,43 Mrd. € wert.

    Verluste - Rohstoff- und Autowerte schwach


    Die europäischen Aktienmärkte haben am Donnerstag wieder nachgegeben. Durchwachsene Quartalszahlen belasteten. Zudem herrschte Zurückhaltung vor US-Konjunkturdaten am Nachmittag. "Nun schaut der Markt in Richtung USA und erhofft sich von dort …

    Ist die Kursrallye jetzt ausgereizt?


    Die Rio Tinto-Aktie kannte in den letzten Monaten nur ein Richtung, und zwar nach oben. Nachdem der Kurs des Bergbaukonzerns gestern auf ein neues Allzeithoch geklettert ist, geht es am Donnerstagmorgen aber um -3% bergab. Haben die Jahreszahlen für 2025 so stark enttäuscht und ist der Aufwärtstrend von Rio Tinto damit zu Ende? Keine Überraschung […] The post Rio Tinto-Aktie: Ist die Kursrallye jetzt ausgereizt? first appeared on sharedeals.de.

    Rio Tinto macht 2025 deutlich weniger Gewinn - Eisenerzpreise belasten


    Der Bergbaukonzern Rio Tinto hat 2025 vor allem aufgrund stark gesunkener Eisenerzpreise deutlich weniger Gewinn erzielt. Die Krise auf dem chinesischen Immobilienmarkt sorgte dafür, dass eine Welle von überschüssigem Stahl aus China auf den Markt …

    Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

    BHP Group, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -2,19 %. Freeport-McMoRan notiert im Plus, mit +0,23 %. Vale notiert im Minus, mit -0,74 %. Glencore verliert -1,96 %

    Rio Tinto Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Rio Tinto Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Rio Tinto Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Rio Tinto

    -2,92 %
    -3,46 %
    +10,12 %
    +34,26 %
    +30,78 %
    +15,89 %
    +10,39 %
    +235,88 %
    +563,35 %
    ISIN:GB0007188757WKN:852147



