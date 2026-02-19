Kodiak Copper verstärkt sein Board of Directors, um die nächste Wachstumsphase zu unterstützen

19. Februar 2026 – Vancouver, British Columbia / IRW-Press / Kodiak Copper Corp. (das „Unternehmen“ oder „Kodiak“) (TSX-V: KDK, OTCQX: KDKCF, Frankfurt: 5DD1) gibt die Ernennung von Herrn Tom Bruington zum Mitglied seines Board of Directors mit Wirkung zum 25. Februar 2026 bekannt. Herr Bruington ist Bergbauingenieur mit umfassender Erfahrung in der Bewertung, Entwicklung und wirtschaftlichen Beurteilung von Projekten. Derzeitiger Direktor Chad Ulansky wird nach seiner Tätigkeit im Board von Kodiak seit 2016 zurücktreten.

Claudia Tornquist, Präsidentin und CEO von Kodiak, sagte: „Wir freuen uns sehr, Tom im Board von Kodiak willkommen zu heißen. Sein fundiertes technisches Fachwissen und seine weltweite Erfahrung im Bereich Kupfer-Porphyr-Lagerstätten werden für uns von unschätzbarem Wert sein, wenn wir unser MPD-Kupfer-Gold-Projekt in die nächsten Entwicklungsphasen vorantreiben. Toms Hintergrund passt direkt zu den strategischen Prioritäten von Kodiak, und wir freuen uns darauf, von seinen Erkenntnissen und seiner Beratung zu profitieren.

Im Namen des Boards und des Managementteams möchte ich Chad herzlich für sein Engagement, seine Professionalität und seine Beiträge für Kodiak danken. Über viele Jahre hinweg hat Chad maßgeblich dazu beigetragen, das Unternehmen zu wichtigen Meilensteinen zu führen, darunter die jüngste erste Ressourcenschätzung für MPD. Es war mir eine große Freude, mit Chad zusammenzuarbeiten, und ich wünsche ihm weiterhin viel Erfolg für seine zukünftigen Unternehmungen.“

Herr Bruington verfügt über mehr als 45 Jahre vielfältige internationale Erfahrung in der Mineralienindustrie und hat an Projekten in 67 Ländern gearbeitet. Zuletzt war er als Executive Vice President – Project Evaluation bei Sandstorm Gold Royalties tätig, bis das Unternehmen kürzlich von Royal Gold übernommen wurde. Davor war er 12 Jahre lang bei der International Finance Corporation (IFC), einem Mitglied der Weltbankgruppe, als Chief Engineer tätig.

Herr Bruington verfügt über umfangreiche Betriebs- und Entwicklungserfahrung im Bereich großen Kupfersystemen. Er war bei Southern Peru Copper im Betrieb großer Porphyr-Kupferminen tätig und war an der Entwicklung und dem Betrieb der Ernest-Henry-Kupfermine in Queensland, Australien, beteiligt. Seine Fachkenntnisse umfassen Geologie, Bergbau, Mineralressourcenschätzung, Mineralverarbeitung und wirtschaftliche Bewertung.