IQSIGHT: Eine neue Marke für intelligente Videosicherheit

IQSIGHT erweitert seine KI-gestützten Videofunktionen, die darauf ausgelegt sind, tote Winkel zu beseitigen und eine schnellere, datengestützte Entscheidungsfindung zu ermöglichen. Obwohl sich die Marke weiterentwickelt hat, bleibt ihr Fundament unverändert: mehr als 60 Jahre technische Exzellenz, Zuverlässigkeit und ein unerschütterliches Bekenntnis zu Innovationen im Bereich der Videosicherheit.

EINDHOVEN, Niederlande, 19. Februar 2026 /PRNewswire/ -- IQSIGHT läutet eine neue Ära der intelligenten Sicherheit ein und ist die Weiterentwicklung von Bosch Video Systems. Es bietet die perfekte Synergie aus bewährter Technik und visueller Echtzeit-Intelligenz und ermöglicht es Unternehmen, in Umgebungen, in denen jede Sekunde zählt, klar zu sehen, sicher zu handeln und Ergebnisse zu verbessern.

„Da Sicherheitsumgebungen immer dynamischer und komplexer werden, benötigen Kunden Informationen, denen sie vertrauen können", erklärte Sabrina Stainburn, CEO von IQSIGHT. „IQSIGHT liefert präzise und zuverlässige Warnmeldungen und Erkenntnisse, die Teams einen Einblick in Ereignisse und Muster verschaffen und ihnen dabei helfen, schnelle und angemessene Entscheidungen zu treffen. Unsere Lösungen haben sich selbst in anspruchsvollen Umgebungen bewährt, und wir bauen auf diesem Portfolio auf, um den sich ständig ändernden Bedrohungen unserer Kunden zu begegnen."

Intelligenz, die in der realen Welt funktioniert

IQSIGHT geht über die herkömmliche Videoüberwachung hinaus, indem es Videodaten in praktische, verwertbare Informationen umwandelt. Die Intelligenz wird am Rand und innerhalb bestehender Videomanagementsysteme (VMS) bereitgestellt, wobei Cloud-Funktionen nur dort zum Einsatz kommen, wo sie einen Mehrwert bieten. So wird eine zuverlässige Leistung ohne unnötige Komplexität oder Overhead gewährleistet. Dieser intelligenzorientierte Ansatz ermöglicht lösungsorientierte Ergebnisse in Branchen, in denen Sicherheit, Geschäftskontinuität und Betriebsleistung eng miteinander verknüpft sind.

Auf der ISC West, die vom 25. bis 27. März in Las Vegas stattfindet, wird IQSIGHT KI-gestützte Lösungen präsentieren, die für den Einsatz unter operativem Druck entwickelt wurden und praktische, zuverlässige Informationen für Bildung, Behörden, kritische Infrastrukturen, Verkehr und Smart-City-Umgebungen liefern. Zu den Highlights gehören:

Fortschrittliche Analysesoftware, die Einblicke in die Klassifizierung von Objekten, Zählungen und die Erkennung von Attributen liefert, einschließlich Fahrzeugmodellen und der Farben der Kleidung von Personen. Dies unterstützt Kunden dabei, von reaktiven Maßnahmen zu proaktiven Verbesserungen überzugehen.

in die Klassifizierung von Objekten, Zählungen und die Erkennung von Attributen liefert, einschließlich Fahrzeugmodellen und der Farben der Kleidung von Personen. Dies unterstützt Kunden dabei, von reaktiven Maßnahmen zu proaktiven Verbesserungen überzugehen. GenAI-gestütztes Szenenverständnis , das komplexe Umgebungen interpretiert und Ereignisse identifiziert, ohne dass ein Training für bestimmte Verhaltensweisen erforderlich ist.

, das komplexe Umgebungen interpretiert und Ereignisse identifiziert, ohne dass ein Training für bestimmte Verhaltensweisen erforderlich ist. IQSIGHTs neue, auf Intelligenz ausgerichtete Plattform , die die neueste Kamerageneration unterstützt, darunter die Serien FLEXIDOME dual 7100i IR, AUTODOME 7100i IR und DINION 7100s.

, die die neueste Kamerageneration unterstützt, darunter die Serien FLEXIDOME dual 7100i IR, AUTODOME 7100i IR und DINION 7100s. Skalierbare, evidenzbasierte Ergebnisse, die in Zusammenarbeit mit führenden VMS-Partnern wie Genetec und Milestone erzielt werden.

Informationen zu IQSIGHT

IQSIGHT, ehemals Bosch Video Systems, verfügt über mehr als 60 Jahre Erfahrung im Bereich der Technik. IQSIGHT bietet intelligente Videosicherheit, die Unternehmen dabei unterstützt, klare Einblicke zu gewinnen, Zusammenhänge in Echtzeit zu verstehen und sicher zu handeln. IQSIGHT wandelt Videos in umsetzbare Erkenntnisse um, damit Führungskräfte frühzeitig bessere Entscheidungen treffen können. IQSIGHT bietet ein bewährtes Portfolio an NDAA- und TAA-konformen Videolösungen, darunter FLEXIDOME-, AUTODOME- und MIC-Kameras, die durch mehr als 600 Patente geschützt sind und für langfristige Zuverlässigkeit ausgelegt sind.

