Finnischer Feststoff-Wunderakku: Nikola 2.0 oder Batterie-Gral geknackt?

Die Aufregung um die Festkörperbatterie des finnischen Unternehmens Donut Lab ist groß. Auf der Elektronikmesse CES in Las Vegas präsentierte das Start-up eine Batterie, die so viele Vorteile verspricht, dass es beinahe zu gut klingt, um wahr zu sein: Sie soll ein geringes Gewicht, schnelle Ladezeiten, hohe Sicherheit, eine extrem lange Lebensdauer und einen günstigeren Preis als heutige Lithium-Ionen-Akkus haben. Während diese Eigenschaften viele in der Branche euphorisch stimmen, gibt es auch zahlreiche Skeptiker. Was steckt wirklich hinter dem vermeintlichen Durchbruch?

Donut Lab behauptet, dass seine Festkörperbatterie bereits serienreif sei und bald in Fahrzeugen wie den E-Motorrädern des Herstellers Verge zum Einsatz kommen kann. Doch trotz des vielversprechenden Auftritts in Las Vegas gibt es erhebliche Zweifel. In der Vergangenheit wurden immer wieder "Wunderbatterien" angekündigt, die letztlich nicht den Erwartungen entsprachen. Oft dienten diese Ankündigungen lediglich dazu, Aufmerksamkeit zu erregen und Finanzierungsrunden zu starten.

Die Donut-Batterie soll eine gravimetrische Energiedichte von 400 Wattstunden pro Kilogramm erreichen. Das wäre deutlich mehr als die 300 Wattstunden herkömmlicher Lithium-Ionen-Batterien. Dies könnte bei gleicher Größe und Gewicht zu einer größeren Reichweite oder einem leichteren Fahrzeug führen. Eine Ladezeit von nur zehn Minuten bis zu 100 Prozent Ladestand (SOC) wäre ein Paradigmenwechsel für die Elektromobilität. Und das alles zu einem niedrigeren Preis als der der aktuellen Lithium-Ionen-Zellen, so Donut Lab.

Langfristige Haltbarkeit und hohe Sicherheit

Ein weiteres bemerkenswertes Versprechen betrifft die Lebensdauer: Die Batterie von Donut Lab soll bis zu 100.000 Ladezyklen durchhalten, was dem 100-fachen der derzeit bei Lithium-Ionen-Akkus üblichen Zahl entspricht. Dies bedeutet eine deutlich längere Lebensdauer und eine größere Nachhaltigkeit für Elektrofahrzeuge der Zukunft. Auch die Sicherheit der Batterie wird als bahnbrechend bezeichnet. Sie enthält keinen brennbaren Elektrolyt und ihre Festkörperstruktur soll für eine stabilere Leistung sorgen – selbst bei extremen Temperaturen.

Deutscher Batterieforscher vorsichtig optimistisch

In einem LinkedIn-Beitrag erklärte der deutsche Batterieforscher Prof. Dr. Maximilian Fichtner: "Es verdichten sich die Hinweise, dass der Entwickler der sogenannten ‚Donut-Batterie‘ ein kleines deutsches Unternehmen ist, das eine alternative Produktionstechnik entwickelt hat, die möglicherweise revolutionäre Batterieeigenschaften ermöglicht. Der Vorhang hat sich ein klein wenig gelüftet. Der deutsche Erfindergeist lebt offenbar!"

Viele Skeptiker

Trotz der verlockenden Versprechen gibt es viele, die skeptisch bleiben. So bezeichnete Yang Hongxin, der CEO des Batterieherstellers Svolt, die Batterie gegenüber chinesischen Medien als Betrug und glaubt nicht an ihre Existenz in der von Donut Lab dargestellten Form. Auch in Foren wie Reddit überwiegt die Skepsis: Der Großteil der Diskussionsteilnehmer hält die Batterie für "praktisch unwahrscheinlich", wenngleich niemand die physikalische Unmöglichkeit der Technologie behauptet. Bislang gibt es nur die vom Hersteller bereitgestellten Zahlen, die keiner unabhängigen Überprüfung standhalten.

Europa als möglicher Gewinner

Falls die Donut-Batterie hält, was sie verspricht, könnte sie nicht nur die Elektromobilität revolutionieren, sondern auch die Position Europas auf dem globalen Batteriemarkt stärken. Derzeit ist Europa stark von asiatischen Unternehmen, insbesondere aus China, abhängig. Eine europäische Technologie, die die E-Mobilität antreibt, wäre ein erheblicher geopolitischer Vorteil.

Die wichtigsten Fragen bleiben jedoch offen: Sind die versprochenen Eigenschaften der Batterie wirklich realistisch? Und wird die Technologie der breiten Öffentlichkeit zur Verfügung stehen – oder bleibt sie ein weiteres vielversprechendes Konzept ohne breite Umsetzung?

In den kommenden Monaten wird sich zeigen, ob die Donut-Batterie einen echten Durchbruch darstellt oder nur ein weiteres Kapitel in der langen Geschichte der "Wunderbatterien" wird.

Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion



