Geophysikalische DCIP-Untersuchung auf dem Porphyr-Kupfer-Gold-Projekt Bonita von VR in Nevada im Gange

VANCOUVER, British Columbia, 17. Februar 2026 / IRW-Press / VR Resources Limited („VR“ oder das „Unternehmen“, TSXV: VRR) freut sich bekannt zu geben, dass die geophysikalische 3D-Array-DCIP-Untersuchung beim Ziel Copper Queen auf dem unternehmenseigenen Porphyr-Kupfer-Gold-Projekt Bonita in Nevada nun im Gange ist.

Das geophysikalische Untersuchungsprogramm und die entsprechende Vereinbarung für Bonita wurden im vergangenen Herbst infolge der vorherigen umfassenden Exploration des Unternehmens im Konzessionsgebiet, einschließlich Erkundungsbohrungen, konzipiert. Im Sinne bewährter Branchenpraktiken wurde das Untersuchungsdesign erneut überprüft, verfeinert und persönlich mit dem Team von Dias Geophysical, einem führenden Anbieter von geophysikalischen Dienstleistungen, während der vor zwei Wochen in Vancouver abgehaltenen AME Mineral Exploration Conference finalisiert.

Dr. Michael Gunning, Chief Executive Officer des Unternehmens, sagte: „VR hat bereits bei drei früheren Untersuchungen auf drei anderen Konzessionsgebieten in Nevada sowie beim Projekt Silverback in Ontario mit DIAS zusammengearbeitet. Diese Erfahrung und diese Beziehung stellten die Grundlage für die kürzlich erfolgte Überarbeitung und Optimierung des Untersuchungsdesigns für Copper Queen dar, und wir freuen uns darauf, auch in diesem Jahr wieder mit ihrem Team und ihrer branchenführenden Technologie zusammenzuarbeiten.

Das Ziel der Untersuchung ist klar: Es soll ein präziser Explorationsvektor für Folgebohrungen auf Grundlage der bis dato von VR durchgeführten Oberflächenkartierungen und Explorationsuntersuchungen bereitgestellt werden, insbesondere für die porphyrartigen Kupfer-Sulfid-Erzgänge, die im Rahmen unserer ursprünglichen Erkundungsbohrungen bei Copper Queen im Jahr 2017 durchschnitten wurden und für die ein klarer Zusammenhang mit anomaler Kupfer-Gold-Geochemie besteht. Wir sind davon überzeugt, dass diese Untersuchung das Potenzial aufweist, den bislang präzisesten und belastbarsten Explorationsvektor für Folgebohrungen bei Copper Queen zu liefern.

Wir freuen uns darauf, weitere Details bekannt zu geben, sobald die vorläufigen und endgültigen Modelle der neuen DCIP-3D-Modellierung für Copper Queen vorliegen.

Die unten dargestellten Vor-Ort-Aufnahmen veranschaulichen und unterstreichen zwei wesentliche Botschaften über Bonita: Es geht erstens um die Anwendung neuer Explorationstechnologien und moderner Minerallagerstättenmodelle für alkalische Kupfer-Gold-Porphyr-Systeme, die das Potenzial für eine neue Entdeckung in einer alten Region mit historischem handwerklichen Eisenerzabbau bei Copper Queen verdeutlichen, und zweitens um die Infrastruktur in der Region, die einen strategischen Vorteil für kosteneffiziente Mineralexplorationsarbeiten und -betriebe bietet.