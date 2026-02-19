UBS stuft Douglas auf 'Neutral'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Douglas von 12,50 auf 11,70 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Yashraj Rajani vermisst bei der Parfürmeriekette die Grundlage für eine positive Aktienstory, wie er am Mittwochnachmittag schrieb. Er verwies dabei auf das schwache Marktumfeld für hochwertige Schönheitsprodukte. In der Expansion in die Golfregion (GCC-Länder) sieht er die Gefahr eines Fehltritts. Der Experte kürzte nach dem gedämpften ersten Geschäftsquartal für 2026 seine Erwartungen./rob/tih/agVeröffentlichung der Original-Studie: 18.02.2026 / 14:17 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.02.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Douglas Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,06 % und einem Kurs von 11,16EUR auf Tradegate (19. Februar 2026, 12:15 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Yashraj Rajani

Analysiertes Unternehmen: Douglas

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 11,70

Kursziel alt: 12,50

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

