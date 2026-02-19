UBS stuft Santander auf 'Buy'
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Santander nach Branchendaten zu US-Autokreditverbriefungen mit einem Kursziel von 11,70 Euro auf "Buy" belassen. Es gebe Anzeichen einer gewissen Verschlechterung, schrieb Ignacio Cerezo am Mittwochnachmittag. Ein im Vorjahresvergleich geringerer saisonaler Rückenwind sei kein guter Start ins Jahr./rob/tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 18.02.2026 / 13:35 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.02.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Banco Santander Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,34 % und einem Kurs von 10,69EUR auf Tradegate (19. Februar 2026, 12:23 Uhr) gehandelt.
