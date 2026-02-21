JPMorgan kehrt der Wall Street den Rücken – und setzt auf diese Börsenstars

In einer aktuellen Mitteilung schreiben die Aktienstrategen, man bleibe bei Schwellenländern übergewichtet gegenüber Industriestaaten, wobei sie innerhalb dieser "internationale Titel gegenüber US-Titeln bevorzugen".

Die Strategen von JPMorgan Chase stellen sich neu auf. Unvorhersehbare Politikentscheidungen in den USA, geopolitische Spannungen und Zweifel an der Unabhängigkeit der Notenbank verunsichern Investoren. Die Folge ist eine Abkehr von amerikanischen Vermögenswerten. Auch JPMorgan zieht Konsequenzen, wie CNBC berichtete.

Schwellenländer mit Rückenwind

Schwellenländer-Aktien schlugen bereits im vergangenen Jahr die großen Indizes an der Wall Street. Lateinamerika und Teile Afrikas führten die Rallye an. Laut JPMorgan setzt sich diese Entwicklung fort. Auf Basis der jeweiligen MSCI-Indizes liegen Schwellenländer in Dollar gerechnet 10 Prozent vor den Industrieländern.

"Starke Zuflüsse in Aktien aus Schwellenländern haben die robuste Performance der Region gestützt", heißt es. Die Nettozuflüsse erreichten 2025 29,2 Milliarden US-Dollar und damit den höchsten Stand seit 2021. Seit Jahresbeginn summieren sich die Zuflüsse sogar auf 55,5 Milliarden US-Dollar. Das ist fast doppelt so viel wie im Gesamtjahr 2025.

Trotzdem seien Schwellenländer "im durchschnittlichen Portfolio immer noch deutlich unterrepräsentiert". Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von 13 auf Basis der erwarteten Gewinne der nächsten 12 Monate notieren sie laut JPMorgan mit einem Abschlag von 33 Prozent gegenüber US-Aktien.

"EM-Anlagen profitieren weiterhin von der weit verbreiteten geldpolitischen Lockerung der meisten Zentralbanken in Schwellenländern. Die Schwäche des Dollars sorgt für zusätzliche Unterstützung", so das Team.

Japan und Europa im Vorteil

Auch in Japan und Europa erwarten die Strategen eine anhaltende Outperformance gegenüber den USA. Japanische Aktien "sollten von der expansiven Fiskalpolitik [unter Premierministerin Sanae Takaichi] profitieren".

Der Leitindex Nikkei 225 legte in diesem Jahr fast 13 Prozent zu, angetrieben durch den sogenannten Takaichi-Trade. Es wäre das vierte Jahr in Folge mit zweistelligen Zuwächsen.

In Europa verweisen die Strategen auf "überzeugende relative Bewertungen, geringe Positionierung und Potenzial für Gewinne durch erhöhte Staatsausgaben". Der breite Stoxx Europe 600 stieg im vergangenen Jahr um 16,7 Prozent. Der DAX gewann 23 Prozent. Der FTSE 100 kam auf 21,5 Prozent. Spaniens IBEX 35 sprang um 49,3 Prozent. Italiens FTSE MIB stieg um 31,5 Prozent.

Europa bleibe attraktiv: "Nach einer Phase der Underperformance wird für 2026 auch ein Anstieg der Erträge in der Region erwartet." Gründe seien "stärkere operative Hebelwirkung, geringere Wechselkursbelastungen, geringere Handelsunsicherheiten und eine voraussichtliche Verbesserung der Konjunktur in China".

Banken statt Rüstung

Nach zwei starken Jahren im Verteidigungssektor nehmen die Strategen dort Gewinne mit. "Nach seiner außergewöhnlichen Outperformance haben wir beschlossen, Gewinne mitzunehmen", heißt es. Der Sektor habe Mühe, neue relative Höchststände zu markieren.

Stattdessen rücken Banken in den Fokus. "Von den herausragenden Outperformern des letzten Jahres würden wir für 2026 eher zu Banken als zu Verteidigungsunternehmen tendieren, da die Bewertungen von Banken nach wie vor attraktiv erscheinen."

Der europäische Bankenindex legte im Jahr 2025 um 80,3 Prozent zu. Bessere Profitabilität und rege Übernahmeaktivität trieben die Kurse.

JPMorgan setzt damit klar auf internationale Märkte. Für Anleger ist das ein Signal. Die Musik spielt aus Sicht der Strategen nicht mehr primär an der Wall Street.

Autorin: Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion