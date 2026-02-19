Wird KI bald zur echten Gefahr? Altman warnt vor seinem eigenen Produkt!

Sam Altman, der Chef von OpenAI hat beim KI-Gipfel in Neu-Delhi vor einer Super-KI, die für die Menschheit zur Gefahr werden könnte, gewarnt, wie die dpa berichtet. Altman regte erneut den Gedanken an, eine weltweite Aufsichtsbehörde nach dem Vorbild der Atomenergiebehörde zu bilden. Für ihn ist es unabdingbar, dass Regeln und Sicherheitsmaßnahmen benötigt werden. Die Warnungen vor einer möglicherweise zerstörerischen Kraft von KI sind zuletzt lauter geworden, auch weil die Technologie sich in so schnellen Schritten weiterentwickelt hat.

Die Befürchtung ist deshalb groß, dass sich die Technologie in in immer schnelleren Schritten auch durch ihre eigene Einbindung in die Programmierung verbessert und zu einer Art Superintelligenz werden kann. Altman sagte dazu: "Wenn wir mit unserer Einschätzung richtig liegen, könnte Ende 2028 ein größerer Teil der intellektuellen Kapazität der Welt innerhalb von Rechenzentren liegen als außerhalb." Zudem machte er deutlich, dass KI den Arbeitsmarkt grundlegend verändern werde.

Seiner Ansicht nach müsse es eine gesamtgesellschaftliche Debatte geben, "bevor wir alle überrascht werden". Als Gefahren nannte er eine mögliche Super-KI in den Händen von Diktatoren, ein Missbrauch als Biowaffe mit der Schaffung ganz neuer Krankheitserreger oder neue Arten von Kriegen.

Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion