    Premium-Tickets beflügeln Gewinn von Air France-KLM - Kurssprung

    ROUNDUP - Premium-Tickets beflügeln Gewinn von Air France-KLM - Kurssprung
    PARIS (dpa-AFX) - Höhere Ticketpreise und gesunkene Treibstoffkosten haben der Fluggesellschaft Air France-KLM im vergangenen Jahr einen überraschend starken Gewinnanstieg beschert. Der Überschuss lag mit fast 1,6 Milliarden Euro rund fünfmal so hoch wie im Vorjahr. Für 2026 plant Konzernchef Ben Smith einen weiteren Geschäftsausbau. Zuletzt verkauften sich Premium-Tickets für die lukrativen Strecken zwischen Europa und Nordamerika besonders gut, und dies trotz der Spannungen in der Weltpolitik. An der Börse kamen die Neuigkeiten gut an.

    Die Aktie von Air France-KLM legte am Donnerstag bis zum Mittag um fast acht Prozent auf 12,52 Euro zu. Am Vorabend war sie noch etwa auf dem Kursniveau vom Jahreswechsel aus dem Handel gegangen. Nach den Kursverlusten aus der Corona-Krise hat die Aktie des Konzerns in den vergangenen zwölf Monaten um rund die Hälfte zugelegt.

    Im vergangenen Jahr steigerte der Konzern seinen Umsatz im laufenden Geschäft um fünf Prozent auf gut 33 Milliarden Euro. Der operative Gewinn legte um ein Viertel auf gut zwei Milliarden Euro zu, wie Air France-KLM am Morgen in Paris mitteilte. Damit übertraf das Unternehmen die durchschnittlichen Erwartungen von Analysten. Zu dem Konzern gehört neben der französischen Air France und der niederländischen KLM auch die Billigfluggesellschaft Transavia.

    Im vergangenen Jahr hatte der Konzern sein Flugangebot um knapp fünf Prozent ausgeweitet. Die Zahl der Fluggäste wuchs ähnlich stark auf über 102,8 Millionen, doch die Auslastung der Maschinen sank um einen halben Prozentpunkt auf 87,2 Prozent.

    Im laufenden Jahr will Smith das Flugangebot um drei bis fünf Prozent ausweiten. Zugleich dürften die Stückkosten je angebotenem Sitzplatzkilometer um bis zu zwei Prozent steigen, hieß es weiter. Dabei sind Währungseffekte, Schwankungen der Treibstoffpreise und die Kosten von Emissionsrechten herausgerechnet.

    Ein Teil des Anstiegs liegt den Angaben zufolge an der stärkeren Fokussierung auf die teureren Buchungsklassen wie die Business Class. Diese bringen wegen ihrer besseren Ausstattung und ihres größeren Platzverbrauchs je Passagier nicht nur höhere Einnahmen, sondern auch höhere Kosten für die Airline mit sich./stw/lew/mis

    AIR France - KLM

    +10,78 %
    +9,96 %
    +22,46 %
    +43,14 %
    +45,53 %
    -29,70 %
    -47,93 %
    -70,04 %
    -86,65 %
    ISIN:FR001400J770WKN:A3EJGH

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur AIR France - KLM Aktie

    Die AIR France - KLM Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +10,74 % und einem Kurs von 12,99 auf Tradegate (19. Februar 2026, 12:27 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der AIR France - KLM Aktie um +9,96 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +22,46 %.

    Die Marktkapitalisierung von AIR France - KLM bezifferte sich zuletzt auf 3,39 Mrd..

    Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 10,778EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 10,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 9,0000EUR was eine Bandbreite von -23,05 %/-30,74 % bedeutet.




