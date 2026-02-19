Wirtschaft
Dax rutscht etwas weiter ins Minus - Ölpreis steigt
"Die Anleger reagieren heute sowohl verschnupft auf die vorgelegten Quartalszahlen von Airbus als auch auf die enttäuschenden Zahlen des italienischen Versorgers Enel", sagte Andreas Lipkow, Chef-Marktanalyst von CMC Markets. "Beide Botschaften strahlen auf die zyklischen Branchen und die Versorger im Dax 40 ab. Dadurch liegen nur noch 14 Unternehmen im Index in der Gewinnzone."
Die europäische Gemeinschaftswährung war am Donnerstagmittag etwas stärker: Ein Euro kostete 1,1790 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,8482 Euro zu haben.
Der Ölpreis stieg unterdessen deutlich: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete gegen 12 Uhr deutscher Zeit 71,17 US-Dollar; das waren 82 Cent oder 1,2 Prozent mehr als am Schluss des vorherigen Handelstags.
Warum geht ihr auf diesen Schwachsinn ein?
Noch nicht gemerkt, wie der Typ hier vorgeht?
Heute hat er sich um 06:53 angemeldet und einen Beitrag ausgesucht, auf den er etwas unsinniges Antworten kann.
Natürlich nur negatives Blabla und das ohne eine nachvollziehbare Quelle....
Diese so wichtige Information hat er nach ca. 2 Stunden um 08:48 hier eingestellt
Natürlich mit der Hoffnung, dass jemand seinen Schwachsinn aufnimmt und darauf antwortet.
Hier geht es wirklich nur um Störfeuer und nicht um Informationen für die W.O Nutzer....
Also schaltet den Kopf ein und last diesen Typen endlich ins Leere laufen!!
Bei Rheinmetall mit geringen Stückzahlen, was bedeutet, dass hier hauptsächlich Kleinanleger zugange sind.
Der Aufrüstungsbedarf bleibt beachtlich, unabhängig ob es einen wie immer auch gearteten Frieden geben wird oder nicht.
Langfristig sehr ich für RHM keine Probleme und Kuse jenseits von € 2.000
Tagesanalyse auf Grundlage 1T-Chart :
Kurzfristiger Trend: Abwärts-/Korrekturphase nach dem letzten Hoch um 2.007€ mit tieferen Hochs. Der Kurs handelt aktuell um 1.613€ und bleibt unter dem letzten Angebotscluster.
Mittelfristiger Trend: Übergeordnet weiter konstruktiv, aber die mittelfristige Struktur ist angeschlagen, solange der Bereich um 1.760€–1.800€ nicht zurückerobert und gehalten wird. Der größere Trendkanal wirkt noch als “Rahmen”, das Momentum ist derzeit defensiv.
Marktstruktur (BOS/MSS): Der starke Abverkauf nach dem Hoch war ein MSS nach unten (Trendwechsel kurzfristig). Ein belastbarer BOS nach oben entsteht erst wieder, wenn ein markantes Pivot-High zurückgewonnen wird (praktisch: Close über 1.760€–1.800€), danach braucht es zwingend den Rücklauf und die Bestätigung (Pullback-Long).
Nachfragezonen (Demand):
1.350€–1.420€ (sichtbarer Support-/Reaktionsbereich; „Must-hold“, sonst Abwärtsfortsetzung wahrscheinlich)
1.500€–1.560€ (Zwischen-Support/Range-Boden der letzten Rebounds)
Angebotszonen (Supply):
1.760€–1.800€ (zentrale Rückeroberungszone, mehrfacher Deckel)
1.880€–1.920€ (nächste Angebotszone im Abwärtsarm)
2.000€–2.020€ (Hoch-/Extremzone)
Trigger (nur Pullback-Long: Breakout → Rücklauf → Bestätigung):
Breakout: Tagesschluss über 1.800€ (idealerweise mit ATR-Expansion und Volumen über Durchschnitt)
Rücklauf: Pullback in 1.740€–1.800€
Bestätigung: bullischer Close wieder >1.800€ (höheres Tief im Pullback)
Entry (Zone): 1.740€–1.800€
Tagesfazit: Unter 1.760€ bleibt es korrektiv/risikoreich für Long. Handelbar wird es erst bei Rückeroberung 1.800€ mit anschließendem Pullback und Bestätigung. Unter 1.350€–1.420€ kippt das Bild klar bärisch.
Chart:
