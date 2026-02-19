    StartseitevorwärtsRohstoffevorwärtsÖl (Brent) RohstoffvorwärtsNachrichten zu Öl (Brent)
    161 Aufrufe 161 0 Kommentare 0 Kommentare

    Iranische und russische Marine üben im Golf von Oman

    Für Sie zusammengefasst
    • Iran und Russland: Marineschiffe üben im Oman groß
    • Spannungen: Raketentests, Hormus teils gesperrt...
    • Russland mahnt Zurückhaltung; Iran in tiefer Krise
    Iranische und russische Marine üben im Golf von Oman
    Foto: Stringer - dpa

    TEHERAN (dpa-AFX) - Iran und Russland führen ein gemeinsames Marinemanöver vor der Küste der Islamischen Republik durch - im strategisch wichtigen Golf von Oman und dem angrenzenden nördlichen Indischen Ozean. Nach Angaben der Nachrichtenagentur Isna sind neben den russischen und iranischen Marineeinheiten auch die Revolutionsgarden (IRGC) beteiligt.

    Vor dem Hintergrund wachsender Spannungen in der Region erhält das Manöver zusätzliche Brisanz. Die USA haben zuletzt wiederholt einen militärischen Einsatz gegen den Iran ins Gespräch gebracht.

    Die Revolutionsgarden hatten bereits am Montag ein Militärmanöver in der nordwestlich gelegenen Straße von Hormus abgehalten und dabei Raketen auf Ziele im Persischen Golf abgefeuert. Damit sollte die Einsatzbereitschaft der IRGC im Falle eines möglichen US-Angriffs demonstriert werden.

    Teile der Meerenge wurden Anfang der Woche aus Sicherheitsgründen für mehrere Stunden für den Schiffsverkehr gesperrt. Die Straße von Hormus gilt als eine der wichtigsten internationalen Schifffahrtsrouten, über die mehr als 20 Prozent der weltweiten Öllieferungen transportiert werden.

    Manöver vor dem Hintergrund wachsender Spannungen mit USA

    Beobachter sehen auch in der aktuellen Übung sowohl ein Säbelrasseln Teherans als auch die Hoffnung auf ein mit Moskaus Unterstützung ausgesandtes Signal der Abschreckung. An diesem Donnerstag sind in mehreren südlichen Landesteilen auch Raketentests geplant.

    Moskau fordert Zurückhaltung

    Angesichts des Szenarios einer militärischen Eskalation zwischen den USA und dem Iran forderte Russland alle Seiten zu Zurückhaltung auf. Kremlsprecher Dmitri Peskow sagte der staatlichen Nachrichtenagentur Tass zufolge in Moskau: "Russland entwickelt seine Beziehungen zum Iran weiter und ruft dabei unsere iranischen Freunde wie alle Seiten in der Region auf, politisch-diplomatischen Mitteln absolute Priorität zu geben bei der Lösung verschiedener Probleme."

    Iran befindet sich nach den politischen Unruhen Ende Dezember und Anfang Januar in einem tiefen politischen und wirtschaftlichen Engpass. Infolge der westlichen Sanktionen steckt das eigentlich ölreiche Land in der schwersten Finanzkrise seiner Geschichte, die auch zentraler Auslöser der landesweiten Proteste war. Zugleich gilt die Schwächung der selbsternannten "Widerstandsfront" gegen Israel als Scheitern von Teherans Nahostpolitik. Damit hat auch die außenpolitische Doktrin des Systems deutlich an Glaubwürdigkeit eingebüßt.

    Die iranische Opposition im In- und Ausland sieht den Zeitpunkt daher als günstig für einen möglichen Machtwechsel im Land. Sie setzt dabei auf internationale Unterstützung, insbesondere von den beiden politischen Erzfeinden USA und Israel - gegebenenfalls auch in militärischer Form./pey/str/DP/mis




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu Öl (Brent) - 967740 - XC0009677409

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Öl (Brent). Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Iranische und russische Marine üben im Golf von Oman Iran und Russland führen ein gemeinsames Marinemanöver vor der Küste der Islamischen Republik durch - im strategisch wichtigen Golf von Oman und dem angrenzenden nördlichen Indischen Ozean. Nach Angaben der Nachrichtenagentur Isna sind neben den …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     