    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht
    105 Aufrufe 105 0 Kommentare 0 Kommentare

    Deutlich weniger Schiffe nutzen Nord-Ostsee-Kanal

    Für Sie zusammengefasst
    • NOK 2025: Ladung 69,5 Mio t, weniger als 2024.
    • Schiffe 2025: 22.262 (-10,5% v. 24.866), BRZ↑.
    • 246 Mio€ investiert, 5. Schleuse 2026, 71 Mio€
    Deutlich weniger Schiffe nutzen Nord-Ostsee-Kanal
    Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic

    KIEL (dpa-AFX) - Auf dem Nord-Ostsee-Kanal (NOK) haben Schiffe 2025 erneut deutlich weniger Ladung transportiert. "Vor dem Hintergrund vor allem der eingebrochenen Russland-Verkehre sind rund 69,5 Millionen transportierte Ladungstonnen ein respektables Ergebnis für den Nord-Ostsee-Kanal", sagte der zuständige Leiter der Unterabteilung Seeschifffahrt der Generaldirektion Wasserstraßen- und Schifffahrt, Heiko Böschen, bei der Vorstellung des Jahresberichts. 2024 waren es knapp 75,6 Millionen Tonnen gewesen.

    Hintergrund sind die Sanktionen gegen Russland wegen des Angriffskrieges in der Ukraine. Im vergangenen Jahr transportierten 531 Schiffe von und zu den russischen Häfen rund 1,85 Millionen Tonnen Ladung auf dem Nord-Ostsee-Kanal. 2021 hatten 2.771 Schiffe dorthin oder von dort noch etwa 14,22 Millionen Tonnen Ladung transportiert.

    Schiffe immer größer

    Zwischen Nord- und Ostsee befuhren die wichtige Wasserstraße im vergangenen Jahr 22.262 Schiffe. 2024 waren es 24.866 gewesen. Das entspricht einem Rückgang um fast 10,5 Prozent. Dafür werden die Schiffe immer größer. Die sogenannte Bruttoraumzahl, die rechnerische Gesamtgröße eines Schiffes im Durchgangsverkehr von Kiel bis Brunsbüttel und umgekehrt, stieg von 5.688 auf 5.750.

    "Die reine Zahl der Schiffe ist für die Bilanz des NOK nicht relevant, denn kleine Schiffe transportieren weniger Ladung", sagte Böschen. Der Kanal sei auch für die hiesige Wirtschaft ein wichtiger Faktor. Neben dem gewerblichen Schiffsverkehr wurden 2025 auch 10.685 Sportboote geschleust (2024: 11.542).

    Sanierung und Ausbau des Kanals

    Positiver fallen die Nachrichten zur Sanierung und zum Ausbau des Kanals aus. Es seien 246 Millionen Euro in die künstliche Wasserstraße investiert worden, sagte der Leiter des Dezernats Management Küste, Martin Boll. Das sei nach den 297 Millionen Euro aus 2024 die zweithöchste Summe in den vergangenen Jahrzehnten gewesen.

    Das Geld floss beispielsweise in den Bau der fünften Schleusenkammer in Brunsbüttel. Sie soll Ende 2026 in Betrieb genommen werden. Zusätzlich setzte der Bund 71 Millionen Euro für die Erhaltung und den Betrieb der Infrastruktur im Kanal ein./akl/DP/mis






    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    Deutlich weniger Schiffe nutzen Nord-Ostsee-Kanal Auf dem Nord-Ostsee-Kanal (NOK) haben Schiffe 2025 erneut deutlich weniger Ladung transportiert. "Vor dem Hintergrund vor allem der eingebrochenen Russland-Verkehre sind rund 69,5 Millionen transportierte Ladungstonnen ein respektables Ergebnis für …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     