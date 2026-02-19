    StartseitevorwärtsCryptocurrencyvorwärtsBitcoin CryptocurrencyvorwärtsNachrichten zu Bitcoin

    Vom Skeptiker zum Investor

    173 Aufrufe 173 0 Kommentare 0 Kommentare

    Goldman-Sachs-Chef David Solomon hält nun selbst Bitcoin

    Goldman-Sachs-Chef David Solomon überrascht die Märkte, indem er als einstiger Krypto-Skeptiker nun selbst Bitcoin hält.

    Für Sie zusammengefasst
    Vom Skeptiker zum Investor - Goldman-Sachs-Chef David Solomon hält nun selbst Bitcoin
    Foto: Michael Brochstein - Sipa USA

    Der Vorstandsvorsitzende von Goldman Sachs, David Solomon, hat bekannt gegeben, dass er inzwischen selbst Bitcoin besitzt. Wie Seeking Alpha berichtet, erklärte der Krypto-Skeptiker auf dem World Liberty Forum, dass er "sehr, sehr begrenzte" Mengen der Kryptowährung halte.

    Solomon betonte zugleich, er sei weiterhin eher ein "Beobachter" als ein "großer Bitcoin-Prognostiker" und versuche nach wie vor zu verstehen, wie sich der Vermögenswert bewege und welche strukturellen Treiber dessen Preisentwicklung bestimmten.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Goldman Sachs Inc.!
    Long
    843,32€
    Basispreis
    0,80
    Ask
    × 13,37
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    996,35€
    Basispreis
    6,06
    Ask
    × 13,09
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Die Aussagen markieren eine bemerkenswerte Wendung für einen Banker, der noch vor wenigen Jahren erklärte, er sehe "keinen echten Anwendungsfall" für Kryptowährungen und betrachte sie primär als spekulatives Investment.

    "Es ist ein System" – Integration statt Konfrontation

    In seinem Auftritt skizzierte Solomon eine Vision, in der traditionelle Finanzmärkte und Krypto-Ökosysteme nicht als Gegenspieler, sondern als Bestandteile eines gemeinsamen Systems betrachtet werden. "Es ist ein System; es ist unser System", sagte er. "Wir müssen es richtig machen."

    Die Aussage deutet auf eine strategische Neujustierung hin: Statt Kryptowährungen als Parallelwelt zu betrachten, sieht die Führung von Goldman Sachs offenbar zunehmende Schnittmengen mit der etablierten Finanzinfrastruktur. Besonders die Tokenisierung – also die digitale Abbildung realer Vermögenswerte auf Blockchain-Basis – bezeichnete Solomon als "super wichtig", da großskalige Technologieplattformen weiterhin die Marktinfrastruktur umgestalteten.

    Regulierung als Bremse – und möglicher Katalysator

    Solomon führte die historisch zurückhaltende Haltung seines Hauses gegenüber digitalen Vermögenswerten vor allem auf regulatorische Beschränkungen zurück. Die Bank habe sich bislang in einem engen aufsichtsrechtlichen Rahmen bewegt, der ein stärkeres Engagement erschwert habe.

    Mit Blick auf die politische Entwicklung in Washington zeigte sich Solomon jedoch vorsichtig optimistisch. Unter der Administration von Donald Trump habe das Thema digitale Vermögenswerte an institutioneller Legitimität gewonnen. Sollten die Regulierungsbehörden Finanzunternehmen künftig mehr Spielraum einräumen, könne Goldman Sachs sein Engagement im Kryptosektor neu bewerten.

    Gleichzeitig mahnte der CEO zu Besonnenheit. Auch wenn sich das regulatorische Umfeld zugunsten einer stärkeren institutionellen Beteiligung entwickle, sei ein durchdachter Ansatz entscheidend, um Risiken zu kontrollieren und Marktstabilität zu gewährleisten.

    Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion



    Reports
    Favoritenwechsel - diese 5 Werte sollten Anleger im Depot haben!
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurPascal Grunow
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Vom Skeptiker zum Investor Goldman-Sachs-Chef David Solomon hält nun selbst Bitcoin Goldman-Sachs-Chef David Solomon überrascht die Märkte, indem er als einstiger Krypto-Skeptiker nun selbst Bitcoin hält.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     