Goldman-Sachs-Chef David Solomon hält nun selbst Bitcoin

Solomon betonte zugleich, er sei weiterhin eher ein "Beobachter" als ein "großer Bitcoin-Prognostiker" und versuche nach wie vor zu verstehen, wie sich der Vermögenswert bewege und welche strukturellen Treiber dessen Preisentwicklung bestimmten.

Der Vorstandsvorsitzende von Goldman Sachs, David Solomon, hat bekannt gegeben, dass er inzwischen selbst Bitcoin besitzt. Wie Seeking Alpha berichtet, erklärte der Krypto-Skeptiker auf dem World Liberty Forum, dass er "sehr, sehr begrenzte" Mengen der Kryptowährung halte.

Die Aussagen markieren eine bemerkenswerte Wendung für einen Banker, der noch vor wenigen Jahren erklärte, er sehe "keinen echten Anwendungsfall" für Kryptowährungen und betrachte sie primär als spekulatives Investment.

"Es ist ein System" – Integration statt Konfrontation

In seinem Auftritt skizzierte Solomon eine Vision, in der traditionelle Finanzmärkte und Krypto-Ökosysteme nicht als Gegenspieler, sondern als Bestandteile eines gemeinsamen Systems betrachtet werden. "Es ist ein System; es ist unser System", sagte er. "Wir müssen es richtig machen."

Die Aussage deutet auf eine strategische Neujustierung hin: Statt Kryptowährungen als Parallelwelt zu betrachten, sieht die Führung von Goldman Sachs offenbar zunehmende Schnittmengen mit der etablierten Finanzinfrastruktur. Besonders die Tokenisierung – also die digitale Abbildung realer Vermögenswerte auf Blockchain-Basis – bezeichnete Solomon als "super wichtig", da großskalige Technologieplattformen weiterhin die Marktinfrastruktur umgestalteten.

Regulierung als Bremse – und möglicher Katalysator

Solomon führte die historisch zurückhaltende Haltung seines Hauses gegenüber digitalen Vermögenswerten vor allem auf regulatorische Beschränkungen zurück. Die Bank habe sich bislang in einem engen aufsichtsrechtlichen Rahmen bewegt, der ein stärkeres Engagement erschwert habe.

Mit Blick auf die politische Entwicklung in Washington zeigte sich Solomon jedoch vorsichtig optimistisch. Unter der Administration von Donald Trump habe das Thema digitale Vermögenswerte an institutioneller Legitimität gewonnen. Sollten die Regulierungsbehörden Finanzunternehmen künftig mehr Spielraum einräumen, könne Goldman Sachs sein Engagement im Kryptosektor neu bewerten.

Gleichzeitig mahnte der CEO zu Besonnenheit. Auch wenn sich das regulatorische Umfeld zugunsten einer stärkeren institutionellen Beteiligung entwickle, sei ein durchdachter Ansatz entscheidend, um Risiken zu kontrollieren und Marktstabilität zu gewährleisten.

Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion



