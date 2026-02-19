    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsHamburger Hafen und Logistik AktievorwärtsNachrichten zu Hamburger Hafen und Logistik
    Hamburger Hafen erzielt Umschlagplus

    Foto: Jonas Walzberg - dpa

    HAMBURG (dpa-AFX) - Nach drei Jahren rückläufigem Gesamtumschlag hat der Hamburger Hafen im vergangenen Jahr ein Plus verbucht. Mit 114,6 Millionen Tonnen habe der Gesamtumschlag 2,6 Prozent über dem des Vorjahres gelegen, teilte die Hafenbehörde Hamburg Port Authority (HPA) mit. Angetrieben worden sei die Entwicklung vor allem durch ein deutliches Plus im Containersegment.

    So wurden im Hamburger Hafen den Angaben zufolge 8,3 Millionen Standardcontainer umgeschlagen - ein Zuwachs von 7,3 Prozent. In Tonnen stieg der Umschlag demnach aufs Jahr um 4,6 Prozent. Deutliche Zuwächse habe es dabei in jedem Quartal gegeben.

    USA-Geschäft durch Zölle belastet - starke Impulse aus Asien

    "Der kontinuierliche Anstieg über alle Quartale hinweg unterstreicht die hohe Wettbewerbsfähigkeit des Standorts und die starke Nachfrage im internationalen Warenverkehr", sagte der Chief Commercial Officer der HPA, Friedrich Stuhrmann.

    Während der Containerumschlag im Geschäft mit den USA den Angaben zufolge wegen der US-Zollmaßnahmen im vergangenen Jahr um gut ein Viertel (25,6 Prozent) einbrach, wurde die insgesamt positive Entwicklung durch Verkehre mit China (+6,5 Prozent), Malaysia (+84,3) und Indien (+49,2) getragen.

    Auch im für Transshipment bedeutenden Fahrtgebiet Nordeuropa mit Finnland, Dänemark, Norwegen und Schweden sei ein Zuwachs von 21,2 Prozent verzeichnet worden.

    Massengutumschlag weiter rückläufig - Getreideumschlag bricht ein

    Der Massengutumschlag, also etwa Erze, Kohle, Flüssigkeiten, Getreide oder Düngemittel, ging hingegen im vergangenen Jahr erneut zurück: um 1,7 Prozent auf 32,4 Millionen Tonnen. Ein leichtes Plus von 0,7 Prozent gab es den Angaben zufolge nur beim Umschlag von flüssigem Massengut.

    Beim trockenen Massengut wurde demzufolge ein Minus von 2,7 Prozent verbucht. Allein der Getreideumschlag sei aufgrund verringerter Exporte um 45,8 Prozent eingebrochen.

    Düngemittel und Erze verzeichneten laut HPA ein Minus von 5,6 beziehungsweise 4,3 Prozent. Dagegen habe der Umschlag von Baustoffen um 19,5 Prozent zugelegt. Ein Plus gab es demnach auch beim sonstigem Trockengut (17,1 Prozent) und Chemikalien (16,3 Prozent)./fi/DP/men

    Hamburger Hafen und Logistik

    ISIN:DE000A0S8488WKN:A0S848

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Hamburger Hafen und Logistik Aktie

    Die Hamburger Hafen und Logistik Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,43 % und einem Kurs von 22,90 auf Tradegate (19. Februar 2026, 10:37 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Hamburger Hafen und Logistik Aktie um -0,43 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +1,33 %.

    Die Marktkapitalisierung von Hamburger Hafen und Logistik bezifferte sich zuletzt auf 1,66 Mrd..

    Hamburger Hafen und Logistik zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,1000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,4800 %.




    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Verfasst von dpa-AFX
