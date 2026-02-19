    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsZurich Insurance Group AktievorwärtsNachrichten zu Zurich Insurance Group

    ROUNDUP

    101 Aufrufe 101 0 Kommentare 0 Kommentare

    Versicherer Zurich kommt bei Naturkatastrophen glimpflich davon

    Für Sie zusammengefasst
    • Zurich 2025: Rekord dank geringer Katastrophen
    • Betriebsgewinn +14% auf 8,9Mrd$ Dividende 30CHF
    • Beazley-Übernahme ~8Mrd£; Waldbrandkosten 150M
    ROUNDUP - Versicherer Zurich kommt bei Naturkatastrophen glimpflich davon
    Foto: Arne Dedert - DPA

    ZÜRICH (dpa-AFX) - Der Versicherer Zurich hat das Jahr 2025 mit Rekordergebnissen abgeschlossen. Ein Grund dafür war die geringe Schadenlast aus Naturkatastrophen im Vergleich zu früheren Jahren. Konzernchef Mario Greco erklärte dies am Donnerstag mit der Vorsicht des Konzerns beim Abschluss entsprechender Versicherungsverträge: "Das zahlt sich aus."

    Der Betriebsgewinn des Konzerns wuchs im vergangenen Jahr um 14 Prozent auf knapp 8,9 Milliarden US-Dollar (7,5 Mrd Euro). Der Überschuss legte um 17 Prozent auf 6,8 Milliarden Dollar zu, wie der Konzern bekanntgab. Beide Werte erreichten Rekordhöhen. Zudem übertraf der Konzern die durchschnittlichen Erwartungen von Analysten.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Zurich Insurance Group!
    Long
    524,61€
    Basispreis
    0,44
    Ask
    × 13,45
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    602,25€
    Basispreis
    0,48
    Ask
    × 13,45
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Die Aktionäre sollen eine Dividende von 30 Franken je Aktie erhalten, zwei Franken mehr als ein Jahr zuvor. Für die Zurich-Aktie ging es jedoch trotz der überraschend guten Zahlen um knapp ein Prozent abwärts.

    "Das Resultat verdeutlicht, dass wir auf sehr gutem Weg sind, unsere Ziele für 2027 zu erreichen oder sogar zu übertreffen", sagte Greco. So soll der Gewinn je Aktie im jährlichen Schnitt um mehr als neun Prozent wachsen.

    Im abgelaufenen Jahr schnitt Zurich im Schaden- und Unfallgeschäft besser ab als im Vorjahr und konnte den Schaden-Kosten-Satz um 1,6 Prozentpunkte auf 92,6 Prozent senken.

    Das teuerste Katastrophenereignis waren 2025 die Waldbrände in Kalifornien, die zu Jahresbeginn weite Teile von Los Angeles verwüstetet hatten. Nach Schätzungen aus der Branche mussten Versicherer dafür insgesamt 40 Milliarden US-Dollar an Schäden schultern. Zurich ist in den USA stark vertreten und hatte für sich ursprünglich eine Belastung von 200 Millionen Dollar veranschlagt. "Diese Belastung konnten wir auf 150 Millionen senken", sagte Finanzchefin Claudia Cordioli nun.

    Zu keinen größeren Belastungen dürften bei Zurich laut Cordioli die jüngsten Winterstürme in den USA mit der folgenden Kältewelle geführt haben. Was die Sturmereignisse und Überschwemmungen vom Januar und Februar in Portugal, Frankreich oder Italien betrifft, sei es indes noch zu früh, um Angaben zu machen.

    Derzeit arbeitet Zurich an der Übernahme des britischen Spezialversicherers Beazley . Anfang Februar legten die Schweizer mehr Geld auf den Tisch und erhielten im Gegenzug die Unterstützung des Verwaltungsrats von Beazley. Das jüngste Gebot bewerte den Spezialversicherer mit rund acht Milliarden britischen Pfund (9,2 Mrd Euro), hieß es weiter./mk/AWP/stw/mne/jha/

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Zurich Insurance Group Aktie

    Die Zurich Insurance Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,85 % und einem Kurs von 616,2 auf Lang & Schwarz (19. Februar 2026, 12:54 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Zurich Insurance Group Aktie um +2,59 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -0,50 %.

    Die Marktkapitalisierung von Zurich Insurance Group bezifferte sich zuletzt auf 90,05 Mrd..

    Zurich Insurance Group zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 28,00. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,8500 %.

    Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 553,78CHF. Von den letzten 9 Analysten der Zurich Insurance Group Aktie empfehlen 6 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 520,00CHF und das höchste Kursziel liegt bei 642,00CHF was eine Bandbreite von -15,58 %/+4,22 % bedeutet.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu Zurich Insurance Group - 579919 - CH0011075394

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Zurich Insurance Group. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    ROUNDUP Versicherer Zurich kommt bei Naturkatastrophen glimpflich davon Der Versicherer Zurich hat das Jahr 2025 mit Rekordergebnissen abgeschlossen. Ein Grund dafür war die geringe Schadenlast aus Naturkatastrophen im Vergleich zu früheren Jahren. Konzernchef Mario Greco erklärte dies am Donnerstag mit der Vorsicht …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     